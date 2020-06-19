قيمتها 900 ألف جنيه.. ضبط 4 قضايا تهريب عبر المنافذ خلال يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.
وأسفرت جهود الإدارات خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط 4 قضايا تهريب أبرز ما ضُبط خلالها (بضائع أجنبية الصنع، أدوات وأجهزة رياضية جديدة، قطع غيار سيارات، مستلزمات طبية) بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي في جميع المضبوطات (905241جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
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