بكيلو هيروين و36 طربة حشيش.. صبط 6 تجار مخدرات خلال حملات أمنية بالمحافظات



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات جهودها بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات أمن (الشرقية، الإسكندرية، بني سويف، قنا، أسيوط) جهودها في مكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة.

وأثمرت الجهود عقب تحريات مُكثفة وتقنين الإجراءات من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بالشرقية) في كمين أُعد لضبطه بدائرة قسم شرطة الصالحية بالشرقية.. وبحوزته (4 أسطوانات لمخدر الهيروين وزنت كيلو جرام- مبلغ مالي - هاتف محمول).

كما تم ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الإسكندرية) في كمين أُعد لضبطه بدائرة "قسم شرطة برج العرب" بالإسكندرية.. وبحوزته (36 طربة لمخدر الحشيش - مبلغ مالي- هاتف محمول).

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وضُط أحد الأشخاص "سبق اتهامه في 15 قضية" مقيم بمحافظة بنى سويف) في كمين أُعد لضبطه بدائرة مركز شرطة الفشن ببني سويف، حال إستقلاله دراجة نارية.. وبحوزته (2000 قرص مخدر لعقار الترامادول- مبلغ مالي- هاتف محمول).

وأثمرت الجهود عن ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة قنا) فى كمين أُعد لضبطه بدائرة قسم شرطة قنا، حال استقلاله سيارة.. وبحوزته (كمية من مخدر الأفيون وزنت 250 جرام- مبلغ مالي- هاتفي محمول).

كما تم ضبط (شخصين مقيمان بأسيوط) في كمين أُعد لضبطهما بدائرة مركز شرطة أسيوط، حال إستقلالهما دراجة نارية.. وبحوزتهما (150 جرام لمخدر الأفيون- 100 جرام لمخدر الحشيش- 50 قرص مخدر - 2 طبنجة و7 طلقات لذات العيار- 2 سلاح أبيض- ميزان- مبلغ مالي- 2 هاتف محمول).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.