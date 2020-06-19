تأجيل زيادة أسعار التذاكر.. "الأعلى للآثار" يقر حزمة إجراءات جديدة لدعم السياحة الثقافية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

اتخذ مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار في جلسته المنعقدة برئاسة الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، عدة قرارات تعمل على الترويج ودعم السياحة الثقافية خلال الموسم السياحي القادم.

وتضمنت هذه القرارات مد فترة مبادرة "صيف في الصعيد" والتي أطلقتها وزارة السياحة والآثار منذ عدة أشهر لدعم وتشجيع برامج السياحة الثقافية في الصعيد خلال فترة الصيف حيث تقل أعداد الزائرين بها بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو.

وبمقتضى المبادرة، يتم تخفيض نسبة 50% من أسعار تذاكر الأجانب الكاملة وذلك بالمناطق والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة في محافظات قنا والأقصر وأسوان، بحيث يدفع جميع السائحين الأجانب سعرا موحدا وهو سعر تذاكر الطلاب الأجانب ويمثل 50% من سعر التذكرة الكاملة.

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واستمرارا لهذا الدعم تم مد فترة تفعيل المبادرة، وذلك بشكل استثنائي، وحتى 31 أكتوبر 2020، في إطار جهود وزارة السياحة والآثار لتحفيز السياحة الخارجية الوافدة إلى مصر.

كما اعتمد مجلس الإدارة عددا من الاشتراطات والضوابط لإعادة فتح المواقع والمتاحف الأثرية للزيارة، في المحافظات السياحية الساحلية كمرحلة أولى، قبيل عودة افتتاح المواقع الأثرية كاملة بشكل تدريجي، حيث تم إعادة فتح متحف الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

ومن المقرر فتح متحف مطروح ومتحف روميل في محافظة مطروح أواخر شهر يونيو، بالإضافة إلى قرب انتهاء أعمال مشروع متحف شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

كما وافق مجلس الإدارة أيضا على إرجاء زيادة أسعار التذاكر حتى 1 مايو 2021، والذي كان مقررا زيادتها في شهر نوفمبر 2020 وذلك تحفيزا للسياحة الثقافية.

