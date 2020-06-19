952 مصريًا يصلون مطار القاهرة على 6 رحلات استثنائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار القاهرة، اليوم الجمعة، 6 رحلات استثنائية قادمة من عدة دول عربية وعلى متنهم 952 عالقًا مصريًا من المتواجدين بالخارج.

وقالت مصادر بالمطار: وصلت 6 رحلات مطار القاهرة الدولي، قادمة من الطائف والجوف والرياض وجدة من المملكة العربية السعودية، بينما وصلت رحلة قادمة من مدينةً دبي بالإمارات العربية المتحدة، كما وصلت الرحلة الأخيرة من مدينة عدن اليمنية وعلى متنهم 952 عالقًا.

وخضع ركاب الرحلات القادمة من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين، مدير الحجر الصحي بالمطار، وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ14 يومًا.

كانت سلطة الطيران المدني أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات من 19 مارس الماضي، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.​