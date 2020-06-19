مصر | "الداخلية" تضبط ربة منزل بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر "الداخلية" تضبط ربة منزل بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الامنية، من ضبط ربة منزل لقيامها بالاشتراك مع آخر في ممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بدعوى تقديم تسهيلات للحصول على قروض ميسرة.

وتبلغ لأجهزة وزارة الداخلية عبر الصفحة الرسمية للوزارة على شبكة الإنترنت من أحد الأشخاص، بتضرره من بعض الأشخاص ينتحلون صفة شركة وهمية لمنح قروض ميسرة للراغبين شريطة تحويل مبلغ مالي كرسوم إدارية على حساب بريدي خاص بربة منزل.

ومن خلال تكثيف الجهود بجمع المعلومات وإجراء التحريات تبين ورود عدد كبير من الحوالات البريدية باسم ربة المنزل المُشار إليها (مقيمة بدائرة قسم شرطة الحدائق بالقاهرة) تتراوح من (1600 جنيه) إلى (10 آلاف جنيه).

وأكدت التحريات قيامها بالاشتراك مع عاطل (مقيم بمحافظة الجيزة) في تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على المواطنين عن طريق الإعلان عبر إحدى القنوات الفضائية عن مجموعة من أرقام هواتف المحمول للتواصل مع المواطنين الراغبين في الحصول على قروض ميسرة وطلبهم من المواطنين تحويل مبالغ مالية كرسوم إدارية على حساب ربة المنزل.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب عدد من الوقائع "غير محرر عنها بلاغات سابقة".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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القبض على عصابة أجنبية لسرقة رواد البنوك

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على عناصر تشكيل عصابي "يحملون جنسية دولة أجنبية" لسرقة المبالغ المالية من رواد البنوك.

وتبلغ لقسم شرطة المعادي من أحد الأشخاص بأنه عقب قيامه بسحب مبلغ مالي من فرع أحد البنوك بدائرة القسم وقيامه بركن السيارة بدائرة القسم، ولدى عودته اكتشف كسر زجاج السيارة وسرقة المبلغ المالي من داخلها فقد أسفرت جهود البحث الجنائي عن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وأنها كانت مستأجرة "لشخصين" يحملان جنسية إحدى الدول الأجنبية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواطنين بأسلوب "التتبع من أمام البنوك".

وأضافا بارتكابهما واقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط مبلغ مالي من متحصلات واقعتي السرقة لدى عميليهما "يحملان ذات الجنسية" حيث تم ضبطهما وأقرا بعلمهما بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من متحصلات وقائع سرقة، واقتصار دورهما على تهريب المبالغ المالية المستولى عليها لأهلية المتهمين خارج البلاد نظير تحصلهما على مبالغ مالية منهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.