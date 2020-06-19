مصر | حبس بائع بطيخ ضرب زوجته حتى الموت في حلوان

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر حبس بائع بطيخ ضرب زوجته حتى الموت في حلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت نيابة حوادث حلوان الكلية بجنوب القاهرة، قرارا بحبس بائع بطيخ 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل زوجته بعد مرور شهر على زواجهما بسبب خلافات أسرية بينهما، وطالبت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وكما طالبت النيابة في وقت سابق الأطباء الشرعيين بمصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة المجني عليها وإرسال تقرير مفصل عن سبب الوفاة وحدوثها لكشف ملابسات الحادث والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وتلقى المقدم أحمد البنداري، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغا من أحد المواطنين بمنطقة المساكن الاقتصادية، دائرة القسم، مفاده مقتل ربة منزل على يد زوجها.

وانتقل النقيب أحمد فتحي، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، لمحل الواقعة، وبالفحص تبين قيام المدعو "فرج يوسف"، وشهرته فرج بيومي، بائع بطيخ، ومقيم بلوك 20 المساكن الاقتصادية، بقتل زوجته وتدعى "هند عسران"، 18 سنة، باستخدام عصاة خشبية، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بين يديه، وقام المتهم بتسليم نفسه لقوات الأمن.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

ضبط 3 قضايا حيازة سجائر بقصد حجبها عن البيع بالقاهرة

ضبط رجال مديرية أمن القاهرة، 7 أشخاص لقيامهم بمزاولة نشاط تجاري غير مشروع في حجب السجائر عن التداول، بقصد تقليل المعروض منها لرفع أسعارها من دون مبرر.

وتمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط كلٍ من:

(مسئول عن مخزن لبيع السجائر بدائرة قسم شرطة الأزبكية) لإدارته المخزن "بدون ترخيص" وقيامه بتجميع كميات كبيرة من السجائر المحلية بقصد حجبها عن الأسواق والتصرف فيها بالبيع بأعلى من السعر المقرر قانونًا فضلًا عن حيازته سجائر مستوردة وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بداخل المخزن على (1050 علبة سجائر ماركات مختلفة وجميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها).

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(مسئول عن محل لبيع السجائر كائن بذات الدائرة) لإدارته المحل "بدون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من السجائر المستوردة وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بداخل المحل على (1000 علبة سجائر "مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها).

(مسئول عن سوبر ماركت بدائرة قسم شرطة البساتين) لإدارته المحل "بدون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من السجائر المستوردة وغير مُسدد عنها الرسوم الجمركية بقصد التصرف فيها بالبيع بأعلى من السعر المقرر قانونًا بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بداخل المحل على (264 علبة سجائر "جميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها).

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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وفي سياق منفصل، نجحت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن المنيا، في كشف غموض واقعة مقتل مزارع، ببني مزار بالمنيا، وضبط مرتكبيها.

بداية الواقعة، تبلغ لمركز شرطة سمالوط غرب بمديرية أمن المنيا بالعثور على أجزاء آدمية متفحمة بطريق زراعي مابين قريتين بدائرة المركز.

وأسفرت جهود فرق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بالمنيا عن تحديد شخصية المجنى عليه (مزارع - مقيم بدائرة مركز شرطة بنى مزار)، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (مالك محل ملابس- زوجته "ربة منزل" - مقيمان بدائرة مركز شرطة بنى مزار).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما للواقعة، وقرر الأول بسابقة إقتراضه وزوجته مبلغ 60 ألف جنيه من المجنى عليه وتعثرهما فى سداد الأقساط ونظرًا لإلحاح المجنى عليه وتهديده لهما عقدا العزم على التخلص منه، حيث استدرجاه لمحل إقامتهما بدعوى سداد الأقساط مقابل الحصول على إيصالات الأمانة وقاما بخنقه وأجهزا عليه بسلاح أبيض فأصاباه بعدة طعنات أودت بحياته ثم قاما بوضعه داخل جوال ونقله بسيارة ملاكى وإلقاء جثته بمكان العثور وإشعال النيران به، وبإرشادهما تم ضبط (الأداة المستخدمة "سكين"، وكذا السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة - 20 إيصال أمانة "مُذيلين بتوقيع المتهمين").