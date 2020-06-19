أخبار مصر | وزارة الهجرة تكشف عن موقف المصريين العالقين بالسوادن

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر وزارة الهجرة تكشف عن موقف المصريين العالقين بالسوادن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن موقف المصريين العالقين بالسودان والبالغ عددهم حوالي 800 فرد من الطلبة وممن توقفت أعمالهم أو انتهت إقامتهم، وتقرر عودتهم إلى أرض الوطن خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بعودتهم.

وأوضحت الوزيرة، أنها تقدمت بمذكرة عرض للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تضمنت الموقف الكامل للمصريين العالقين بالسودان، ويتم العمل حاليا على إنهاء كافة إجراءات خروج المصريين ونقلهم إلى الحدود المصرية السودانية مطلع الأسبوع المقبل.

وأكدت أنه جاري التنسيق مع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الذي قدم كل سبل التعاون والتيسيرات لإنهاء كافة ترتيبات عودتهم إلى أرض الوطن عبر الحدود المصرية، وكذلك التنسيق مع الجهات المعنية، كما قامت الوزارة بتوفير أتوبيسات نقل تقلهم من الحدود المصرية السودانية للداخل المصري، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني من خلال مؤسسة "جود" برئاسة المهندس ممدوح عباس.

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وتهيب السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة بالمواطنين المصريين بالسودان والراغبين في العودة إلى مصر الإسراع في تقديم طلب للسفارة المصرية بالسودان حتى يتسنى لهم العودة ضمن هذه الرحلات الاستثنائية.

وفي سياق آخر، السفيرة نبيلة مكرم، وزير الهجرة، إن الوزارة تهتم بالجيل الثاني والثالث من أبناء المصريين في الخارج، وفي هذا الإطار قامت الوزارة بتنظيم برامج لأبناء المصريين في الخارج لزيارة قوات الصاعقة والمظلات وأكاديمية ناصر الاجتماعي، لكي يروا مصر من الداخل، ويكونوا قادرين على الرد على الأكاذيب التي تروج عن مصر في الخارج.

وتابعت "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الثلاثاء، أن مسلسل الاختيار كبسولة وطنية، ولذلك تم ترجمة آخر 3 خلقات من هذا المسلسل إلى اللغة الإنجليزية والفرنسية، وبلغت نسب المشاهدة في أقل من 24 ساعة لـ30 ألف مشاهدة، مشيرة إلى ان مسلسل الاختيار عبارة عن ملحمة وطنية تعمل على توعية المصريين في الداخل والخارج بحقيقة ما حدث في مصر.