أخبار مصر | "بعد قرار عودتها".. تعرف على إجراءات الوقاية بالفنادق والمواقع الأثرية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر "بعد قرار عودتها".. تعرف على إجراءات الوقاية بالفنادق والمواقع الأثرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن عودة السياحة بشكل جزئي في محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء وفي الغردقة، وفي بعض المتاحف والمواقع الأثرية، وأصدرت نشرة بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أخذتها الوزارة للوقاية ضد فيروس كورونا في الأماكن والمتاحف السياحية والأثرية.

وجاءت الضوابط كالتالي:

أولًا ضوابط عامة لتشغيل المنشآت الفندقية والسياحية والأنشطة السياحية، والبند الأول خاض بضوابط تشغيل المنشآت وهي كالتالي:

▪ حصول المنشأة الفندقية والسياحية على شهادة السالمة الصحية من وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع وزارة

الصحة والسكان والغرفة السياحية المختصة، والالتزام بكافة الضوابط المستحدثة شرط إلزامي للتشغيل.

▪ الخضوع للتفتيش الدوري من قبل اللجان المشتركة بني وزارة السياحة والآثار والغرفة المختصة والشركات

الدولية المتخصصة في جمال السالمة الصحية.

▪ حال ثبوت مخالفة ألي من الضوابط والاشتراطات يتم سحب رخصة المنشأة، ووقف نشاطها.

▪ قيام مدير المنشأة الفندقية بتوقيع إقرار بالتزامه بالضوابط والاشتراطات الخاصة بالسماح بالتشغيل، واتخاذ

إجراءات رادعة تجاهه حال الإخلال بأي منها.

▪ إعلان عن الاشتراطات الوقائية المتبعة الطالع السائحين والزائرين عليها بكافة المنشآت الفندقية والسياحية

والمواقع الأثرية والمتاحف.

2 -النظافة والتعقيم

▪ تعقيم وتطهري الأماكن العامة والأسطح بصورة منتظمة.

▪توفير معقمات اليد بكافة الأماكن.

▪تطهري الأثاث والأقمشة بشكل منتظم في المنشآت الفندقية والسياحية.

▪الحفاظ على التهوية الجيدة، والالتزام باشتراطات وزارة الصحة والسكان بشأن التكيفي المركزي.

▪ ً التخلص من النفايات بشكل آمن وفقا لإرشادات وزارة الصحة والسكان والبيئة.

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▪ ً تطهري المغسلة الخاصة بالمفروشات والمناشف يوميا.

3 -دورات املياه

▪ الالتزام بالتعقيم وتطهري مجيع نقاط التماس بشكل منتظم.

▪ القيام بالتهوية الجيدة بشكل منتظم.

▪ توفري أدوات التعقيم والصابون السائل.

▪ توفري المناديل الورقية فقط.

▪ توفري سالت مهملات تفتح بالقدم دون الحاجة إلى اللمس.

4 -المصاعد

▪ تشغيل المصاعد بنسبة ٥٠ ٪، ووضع علامات لتحديد الأماكن على الأرضية.

▪ التزام الركاب وعامل المصاعد بارتداء الكمامات داخل المصاعد.

▪ الالتزام بتعقيم وتطهري المصاعد ومجيع نقاط التماس بها بشكل منتظم.

ثالثا: إجراءات خاصه بالعاملين بالمنشآت الفندقية والسياحية والمواقع الأثرية والمتاحف

▪ التشغيل بنسبة ٥٠ ٪من إجمالي عدد العاملين بالمنشأة الفندقية والسياحية كحد أقصى لحين إشعار آخر.

▪ ً قياس درجات الحرارة يوميا لجميع العاملين، وإخطار وزارة الصحة والسكان بأية حالة إصابة أو اشتباه يتم

اكتشافها.

▪ توفري أدوات وقاية شخصية أدوات تطهير وتعقيم، وكمامات.

▪ الالتزام بارتداء الكمامات طوال ساعات العمل.

▪ عدم تشغيل من يعانون من أعراض مرضية.

▪ توعية العاملين بكافة وتعرفيهم بأعراض المرض وكافة التدابير.