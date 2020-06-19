أخبار مصر | "جراحات وعمليات ولادة".. المستشفيات التعليمية تتحدى كورونا (صور)

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر "جراحات وعمليات ولادة".. المستشفيات التعليمية تتحدى كورونا (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مايزال أبطال الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية من الطواقم الطبية يضربون أروع الأمثلة في الوفاء بقسمهم تجاه الوطن وأبنائه في تحدي جائحة كورونا حيث يتواصل خروج المتعافين من مستشفيات الهيئة بعد إتمام شفائهم وتلقيهم الرعايه اللازمه بكل تفاني وإخلاص على الوجه الأكمل دون أن يتحملوا أية أعباء مادية.

وقال الدكتور محمد فوزي السودة رئيس الهيئة، إنه دوما على خط المواجهه يقف أبناء هيئة المستشفيات التعليمية من أطباء وتمريض وفنيين وكيميائيين وإداريين، يحاربون عدوا غير مرئي لا يدخرون جهدا في علاج المصابين من أبناء الوطن حتى يتجاوزوا محنتهم ولا يثنيهم جهدهم المبذول وتضحياتهم في مواجهة جائحة كورونا عن القيام بالتدخلات الجراحيه اللازمه لمرضى كورونا سواء بإجراء عمليات جراحيه طارئة لإنقاذ حياة مرضى كورونا أو عمليات الولاده اللازمه لمريضات بكورونا.. فمن رحم الأزمة يبصر أمل جديد النور.

وفي هذا السياق قال الدكتور عبدالكريم العراقي مدير مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق، تم خروج 18 حالة من مصابي مرض كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد تعافيهم من المستشفى.

وأوضح أن هذه الحالات تم خضوعها لبروتوكولات العلاج المقررة من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم بالمستشفى وتم خروجهم اليوم لاستكمال باقي العلاج بالمنزل طبقا للبروتوكول.

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وأضاف الدكتور أسامة البلكي مدير مستشفى دمنهور التعليمي، أن المستشفى شهدت اليوم إجراء ثلاث عمليات لحالات مصابة بفيرس كورونا المستجد منهم حالتين ولاده قيصرية والحالات بصحة جيدة والأطفال بصحة جيدة والحالة الثالثة جراحة عظام كسر بالركبه اليسرى وتم تثبيت الكسر بشرائح ومسامير وقام بالعمليات نخبة من أطباء المستشفى.

وتابع الدكتور محمد طاحون مدير مستشفى شبين الكوم التعليمي، أن المستشفى استقبلت أحد المصابين بفيروس كورنا المستجد وكان يعاني من آلام شديدة في منطقة البطن وتم عمل استكشاف جراحي للبطن وتبين وجود قرحة منفجرة بالاثنى عشر وتم التدخل الفورى وإصلاح ثقب الاثني عشر.

ومن جانبه قال الدكتور عبد الفتاح حجازى مدير مستشفى الساحل التعليمي إن المستشفى استقبلت اليوم حالة تعانى من التهاب رئوي واشتباه كوفيد-19 وتعانى من نزيف وغرغرينا بالساق ووجد أنها مريضة سكر وفشل كلوي ومرارة وتم عمل غسيل كلوي ونقل دم وبلازما وتم تجهيزها لعمل بتر الساق لإنقاذ حياتها من القدم السكري والغرغرينا وقام جراحينا بعمل رائع وعلى أعلى مستوى من الكفاءة.

كما شهدت المستشفى اليوم رابع حالة ولاده قيصرية لمريضة إيجابية بكورونا وتم حجزها لمدة ٢٤ ساعة تحت المتابعة وعمل التحاليل اللازمة قبل إجراء العملية وتمت بنجاح اليوم وقام بإجراء هذه العملية مجموعة من الأطباء المميزين.

وسيستمر أبناء الهيئة العامه للمستشفيات والمعاهد التعليمية على درب الوفاء بالعهد سائرون ليبعثوا برسالة أمل وتفاؤل غير عابئين بما قد يصيبهم حتى ترسو سفينة الوطن على بر الأمان بعد تجاوز هذه المحنة.