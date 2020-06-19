أخبار مصر | صرف 1.9 مليون جنيه ضمن منحة الرئيس لـ4 آلاف عامل غير منتظم

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر صرف 1.9 مليون جنيه ضمن منحة الرئيس لـ4 آلاف عامل غير منتظم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مديرية القوى العاملة، بمحافظة البحيرة، تعيين 93 شابا في شركات القطاع الخاص، بينهم اثنين من ذوي القدرات الخاصة.

وأوضح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنه تم تعييم 93 من شباب الخريجين، وذلك من خلال شهادة القيد "كعب العمل" المسجلين في مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

وقال "سعفان": إن ذلك يأتى فى إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة فى إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل فى أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.

ومن ناحيتها، أوضحت منى الأطروشي،مدير المديرية، في تقريرها للوزير عن إنجازها خلال مايو الماضي، أنه تم صرف المنحة الرئاسة للعمالة غير المنتظمة لـ3 آلاف و937 مستحقا بإجمالي مليون و968 ألفا و500 جنيه، من خلال مكاتب البريد والبنك الزراعي المصري.

كما تم عمل حملات مشتركة بين مكاتب التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية على مستوى المحافظة لـ194 منشأة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي حددتها الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 وتخفيض عدد العاملين بها حفاظًا على صحتهم.