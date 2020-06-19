أخبار مصر | اليوم.. وصول 1795 عاملا مصريًا من العالقين بالكويت

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر اليوم.. وصول 1795 عاملا مصريًا من العالقين بالكويت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أرسل مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالكويت، تقريرًا يفيد بمغادرة 12 رحلة إلى مصر.
وتلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا، اليوم الجمعة، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، أوضح فيه أن مطار الكويت يشهد حركة مغادرة نحو 25 رحلة طيران تحمل على متنها 4204 راكبا إلى مطارات 7 دول: مصر، والهند، وإيران، والتيبال، بنجلاديش، والإمارات، وقطر، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلى مصر 12 رحلة تقل 1795 عاملا من العالقين.
وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ12 سوف تصل إلى 4 مطارات هي مطار القاهرة، والإسكندرية، وأسيوط وسوهاج، مشيرا إلى أن التقرير الذي تلقاه الوزير من المستشار العمالي بالكويت أحمد إبراهيم، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 12 رحلة مغادرة للعاملين المصريين بالكويت، اليوم الجمعة، وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص، على متنها جميعا 1795 عاملا.
وتغادر الرحلة الأولى على الكويتية رقم 1045 قيام من مطار الكويت الساعة 7.05 وعلى متنها 130 عاملا، وتصل لمطار سوهاج، أما الثانية على الكويتية رقم 1653 وتغادر الكويت 9.05 وعلى متنها 130 عاملا وتصل إلى مطار سوهاج، الثالثة العربية - مصر رحلة رقم 218 قيام من الكويت 11.35 وعلى متنها 145 عاملا، وصول مطار أسيوط، أما الرحلة الرابعة على المصرية رقم 2011 قيام من الكويت 13.25 على متنها 130 عاملا، تصل لمطار القاهرة، والرحلة الخامسة على النيل رقم 6888 قيام من الكويت 14.00 وعلى متنها 145 عاملا وتصل لمطار القاهرة.
أما الرحلة السادسة الكويتية رقم 1543 قيام من الكويت الساعة 14.15 وعلى متنها 260 عاملا وتصل لمطار القاهرة، والرحلة السابعة على طيران الجزيرة رقم 1723 قيام من الكويت 14.50 وعلى متنها 145 عاملا تصل إلى الإسكندرية، والثامنة على الكويتية رحلة رقم 1055 قيام من الكويت 15.05 وعلى متنها 130 عاملا تصل مطار سوهاج، والرحلة التاسعة على طيران الجزيرة رقم 1733 قيام من الكويت 17.05 وصول مطار القاهرة وعلى متنها 145 عاملا.
والرحلة العاشرة على طيران إيركايرو رحلة رقم 2415 قيام من الكويت 17.30 وصول مطار سوهاج وعلى متنها 145 عاملا، والرحلة الحادية عشر طيران الجزيرة رحلة رقم 1701 قيام من الكويت 10.00، وصول مطار أسيوط وعلى متنها 145 عاملا، والثانية عشر على طيران الجزيرة رحلة رقم 1715 قيام من الكويت 19.00 وصول مطار سوهاج وعلى متنها 145 عاملا، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.
خروج 387 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 387 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 13528 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 14966 حالة، من ضمنهم الـ 13528 متعافيًا.
تسجيل 1218 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس ووفاة 88
وأضاف أنه تم تسجيل 1218 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 88 حالة جديدة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بكورونا 50437 حالة و1938 وفاة
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 50437 حالة من ضمنهم 13528 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1938 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".