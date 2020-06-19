أخبار مصر | الحكومة تحسم الجدل بشأن زيادة أسعار الطيران

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الحكومة تحسم الجدل بشأن زيادة أسعار الطيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، عن حقيقة المنشور المتداول عبر موقع التواصل الاجتماعي بشأن زيادة أسعار تذاكر الطيران مع عودة حركة الطيران أول يوليو.

وتواصل المركز مع وزارة الطيران المدني، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أن أسعار تذاكر الطيران كما هي لم يطرأ عليها أي زيادة جديدة.

وشددت الوزارة على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بالتزامن مع عودة حركة الطيران، وذلك حرصا على صحة وسلامة الركاب.