أخبار مصر | الجيزة تنهي استعدادتها لاستقبال امتحانات الثانوية العامة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الجيزة تنهي استعدادتها لاستقبال امتحانات الثانوية العامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عن الانتهاء من التجهيزات الخاصة لاستقبال امتحانات الثانوية العامة.
وجاء ذلك خلال جولة تفقدية لمحافظ الجيزة، بمدرسة العجوزة الثانوية بنات للوقوف على الاستعدادات النهائية لاستقبال ماراثون امتحانات الثانوية العامة ومدى توافر الإجراءات الوقائية اللازمة حفاظاً على سلامة الطلاب.
وحرص راشد، على تفقد الفصول ومدى جاهزيتها من توافر المقاعد الملائمة للطلاب ومصادر التهوية والعياده وكبائن التعقيم وتوافر زجاجات المياه بالعدد الكافي.
أكد محافظ الجيزة أن المحافظة أنهت إستعدادتها لإستقبال إمتحانات الثانوية العامة حيث تم التأكيد على توفير زائرة صحية لكل لجنة مع توقيع الكشف الحراري وتعقيم الطلاب والمراقبين أثناء دخولهم، وأيضاً التأكد من ارتداء الكمامات والحفاظ على المسافات الآمنة بعلامات أرضية داخل اللجان وخارجها ، بجانب تركيب لافتات وملصقات لتوعية الطلاب والعاملين وإرشادهم لوسائل وطرق الوقاية والحماية من إنتقال وانتشار فيروس كورونا.
وشدد راشد، على ضرورة تكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة أولاً بأول، والتأكيد على توافر وسائل الإنارة والتهوية المناسبة فضلاً عن أهمية التوزيع الجيد لسيارات الإسعاف للتدخل السريع والتعامل مع أي حالات مرضية أو نقلها لأقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، مؤكدا أنه سيتم المتابعة الدورية لانتظام العملية الامتحانية والتعامل الفوري مع أي معوقات وسرعة حلها.
ووجه محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء بتكثيف أعمال تطهير وتعقيم اللجان قبل وبعد الامتحانات ورفع أي مظاهر للإشغال بمحيط اللجان.
رافق المحافظ خلال جولته الأستاذة هند عبد الحليم نائب المحافظ والأستاذ خالد حجازي مدير مديرية التربية والتعليم والدكتور محمد منصور مدير مديرية الصحه وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 387 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 13528 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 14966 حالة، من ضمنهم الـ 13528 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1218 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 88 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 50437 حالة من ضمنهم 13528 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1938 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.