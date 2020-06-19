أخبار مصر | "قبل عودة السياحة".. تعرف على إجراءات الوقاية قبل ركوب الطائرة وداخلها

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر "قبل عودة السياحة".. تعرف على إجراءات الوقاية قبل ركوب الطائرة وداخلها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت وزارة السياحة والآثار، دليلًا استرشاديًا للتعرف على الضوابط والاشتراطات الوقائية والاحترازية التي يتم تطبيقها في جميع المنشآت الفندقية والسياحية والمطارات وشركات الطيران المصرية والمواقع والمتاحف الأثرية ومختلف الأنشطة السياحية، لتجنب انتشار أو الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وقد تم إعداده بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني، ووزارة الصحة والسكان والاتحاد المصري للغرف السياحية، وذلك بعد قرار عودة السياحة مرحليًا في يوليو القادم.

وبدأ الدليل بالإجراءات الاحترازية قبل دخول المسافر إلى مصر، الإجراءات قبل صعود المسافر على متن الطائرة وجاءت كالتالي:

- يلتزم الراكب بتوقيع إقرار في مطار المغادرة بالمدينة القادم منها إلى مصر، قبـــــل تسلــم الــ Pass Boarding ينص على أنه لم يصب بفيروس كورونا، ولم يخالط أي مصاب به، ولم تظهر عليه أية أعراض لإصابة خلال الـ 14 يومًا السابقة على تاريخ سفره إلى مصر، وأنه في حالة ظهور أية أعراض عليه خلال مدة إقامته في مصر يتحتم عليه إخطار إدارة وطبيب الفندق الذي يقيم به، كما يقر بأن يكون حامل وثيقة تأمني طبي دولية صالحة حتى تاريخ مغادرته مصر.

وسيتم توزيع هذا الإقرار على شركات السياحة المصرية لإرساله إلى نظرائها من منظمي الرحلات بالخارج.

- يقوم المسافر بتسليم الإقرار إلى مندوب وزارة الصحة والسكان بالمطار عند وصوله إلى مصر.

- يتحتم فقط على المسافرين الوافدين من الدول التي تعلن منظمة الصحة العالمية أن تفشى فيروس كورونا فيها يصل إلى حد الوباء تقديم نتيجة اختبار PCR حديثة قبل موعد السفر بـ ٤٨ ساعة كحد أقصى وسيتم تحديث قائمة الدول والإعلان عنها بشكل منتظم.

إجراءات احترازية على متن طائرات شركات الطيران المصرية:

- تعقيم وتطهير الطائرة بالكامل قبل كل رحلة.

- ارتداء الكمامات إجباري داخل الطائرة "ركاب وأطقم ضيافة".

- تقديم الوجبات الجافة والمشروبات المعلبة فقط.

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- توفير Kit Protection Universal تحتوي على مطهرات، قفازات، كمامات، مع كميات إضافية مع طاقم الطائرة.

- حظر توزيع الجرائد والمجلات على متن الطائرة.

- تخصيص مكان لذوي الأمراض المزمنة وغيرها الذين يتعذر عليهم ارتداء الكمامة لفترات طويلة.

- تخصيص آخر صفين في الطائرة لعزل الركاب الذين قد تظهر عليهم أعراض مرضية، وتخصيص أحد أفراد أطقم الضيافة خدمتهم، مع تخصيص دورة مياه مستقلة بهم.

إجراءات احترازية عند وصول المسافر إلى المطارات المصرية

- التزام المطارات بإجراء أعامل التعقيم والتطهير، والتزام العاملين بالمطار بقواعد السالمة الصحية.

- الالتزام بارتداء الكمامات للمسافرين ولجميع المتواجدين داخل المطار.

- الالتزام بالمسافات الآمنة بين الأشخاص في المطار.

- قياس درجة حرارة المسافرين وجميع المتواجدين بالمطار.

- تعقيم أمتعة المسافرين قبل وضعها على السري إخلاص بالأمتعة.