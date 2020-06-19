أخبار مصر | أول رد من الحكومة على استبعاد الدفعة الثانية لمنحة العمالة غير المنتظمة

نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، المنشور المتداول عبر موقع التواصل الاجتماعي بشأن استبعاد بعض المستحقين من صرف الدفعة الثانية لمنحة العمالة غير المنتظمة.

وتواصل المركز مع وزارة القوى العاملة، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أن الدفعة الثانية لمنحة العمالة غير المنتظمة ستشمل صرف نفس المبلغ الذي سبق صرفه خلال الدفعة الأولى من المنحة لنفس عدد المستحقين والمقدار 500 جنيه للمستحق.

خروج 387 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 387 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 13528 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 14966 حالة، من ضمنهم الـ 13528 متعافيًا.

تسجيل 1218 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس ووفاة 88

وأضاف أنه تم تسجيل 1218 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 88 حالة جديدة.

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وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بكورونا 50437 حالة و1938 وفاة

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 50437 حالة من ضمنهم 13528 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1938 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".