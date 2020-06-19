شكرا لقرائتكم خبر عن المجتمع المدني يواصل دعم مستشفيات الشرقية بالمستلزمات الطبية والوقائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، استمرار تكاتف الجهود، والمشاركة المجتمعية المبذولة من رجال ومؤسسات المجتمع المدني، ودعمها المتواصل لمنظومة الصحة بالمحافظة، وذلك في إطار تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات التابعة لمديرية الشؤون الصحية، ودعم ومؤازرة الجيش الأبيض بالمستشفيات، مشيداً بالدور الهام الذي يقوموا به، خلال هذه الأزم.

وأوضح وكيل الوزارة أنه تم دعم مستشفي الحسينية المركزي بـ٥٠ مخرج للأكسجين، و١٧ سرير لمرضي العزل، و٣ تكييفات للعناية المركزة بالعزل، كما تم دعم مستشفي ههيا المركزي بجهاز تعقيم وتطهير للمترددين والعاملين بالمستشفي، ودعم مستشفي فاقوس النموذجى بكمية من الأدوية الطبية بمبلغ ٩٠٠٠ جنيه، كما تم دعم مستشفي الإبراهيمية بكمية من الأدوية الطبية والمستلزمات الوقائية.

ومن جانبه، أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بمبادرات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية النشطة في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للجهاز التنفيذي في التعامل مع جائحه كورونا من خلال تقديم المساعدات الغذائية والطبية والوقائية للمصابين بالفيروس، وكذلك الخاضعين لاجراءات العزل الطبي بالمستشفيات والخاضعين لإجراءات العزل المنزلي .

وأضاف المحافظ أن تلك الجمعيات أصبحت شريك أساسى للمحافظة في تحقيق التنمية المستدامة ،وتلبية احتياجات المواطنين البسطاء والأسر الأكثر إحتياجاً ورفع العبء والمعاناه عن كاهلهم وتوفير حياه كريمة لهم في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مؤكدا على تضافر كافة الجهود بين جهات العمل المختلفة لمواجهة فيروس كورونا والعبور من هذه الازمة بسلام.