شكرا لقرائتكم خبر عن ماريان عازر تلقي كلمة عن «فن الممكن» بمؤتمر الروتاري السنوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقت الدكتورة ماريان أمير عازر عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الشباب والمراة في البرلمان الدولي للتسامح والسلام كلمة بعنوان فن الممكن في المؤتمر السنوي الروتاري.

و تناولت د. عازر في كلمتها كيفية التعامل مع الماضي والحاضر والمستقبل وشرحت كيفية التعلم من الماضي من خلال طريقة عملية تعرف باسم سجل العرفان. كما تحدثت عن كيفية تقييم الحياة المتزنة باستخدام طرق علمية مع وضع آلية لتحسين الجوانب المختلفة والتعامل في اوقات الأزمة لتحقيق الأهداف من خلال نصائح عملية للحياة اليومية.

وتطرقت لبناء المستقبل وشرحت تجارب عقدت في جامعات ييل Yale وهارفرد Harvard عن تأثير الصورة الذهنية في الصحة والسلوك وومناحي الحياة. ثم انهت محاضرتها بأن دور كل إنسان هو أن يقوم بما في وسعه ليبني حياة متزنة ناجحة صامدة في وقت الاومات وان على كل شخص مسئولية ان يؤثر في حياة الآخرين.

افتتح المؤتمر الدكتور شريف والي محافظ المنطقة الروتارية 2451 “مصر” المؤتمر الأول للروتاري عن طريق الفيديو كونفرانس، ويمتد في الفترة ما بين 19:18 يونيو الجاري.

وصرح أيمن نزيه رئيس اللجنة المنظمة بأن المؤتمر يضم كوكبة كبيرة من الشخصيات العامةات العامة كمتحدثين، مثل “ينكا بابايولا” نائب رئيس الروتاري الدولي دكتورة «ماريان عازر» عضو مجلس النواب.

و تتنوع المحاضرات ما بين الإقتصاد ما بعد أزمة كورونا، فن الممكن، الشباب وتحديات العصر، وغيرها.

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