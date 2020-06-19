شكرا لقرائتكم خبر عن رؤساء الوحدات المحلية فى البحيرة يقومون بجولات على مقار امتحانات الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام عدد من رؤساء الوحدات المحلية في محافظة البحيرة بجولات على مقار امتحانات الثانوية العامة لمتابعة استعدادات اللجان للامتحانات ومتابعة أعمال تطهير وتعقيم اللجان.

في وادى النطرون، قام كامل غطاس، رئيس المدينة، بجولة على المدارس رافقه خلالها نواب رئيس المركز، لمتابعة أعمال التطهير والتعقيم للحد من انتشار العدوى، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات للتأكد من تطهير لجان امتحانات الثانوية العامة ووضع مطهرات في أماكن ظاهرة والتنبيه على العاملين بإجراءات التطهير والوقاية.

وفى حوش عيسى، قام المحاسب محمود الرمسيسى، رئيس المدينة، بجولة تفقد خلالها مدرسة جلال قريطم الاعدادية ومدرسة الشهيد عز الدفراوي الابتدائية ومدرسة الثانوية بنات الملحق ومدرسة الثانوية العسكرية بنين ومدرسة أم المؤمنين الإعدادية بنات ومدرسة إبراهيم بديوى الثانوية بنات، التي تعقد بها لجان الامتحانات وتابع تركيب بوابات التعقيم التي تم توزيعها على المدارس للتأكد من انتظام وتشغيل تلك البوابات وتطهير المدارس والتأكد من نظافتها ووجود المياه بها بصفة مستمرة

وفى إيتاى البارود، قام محمد كجك، رئيس المدينة، بجولة تفقد خلالها عدد ٩ مدارس تضم لجان إمتحانات الثانوية العامة وتابع تركيب عدد ٢ بوابة تعقيم بكل مدرسة، وتم إجراء تجربة عملية للتأكد من انتظام وتشغيل تلك البوابات، والتأكد من تباعد المقاعد بمسافات كافية لتواجد عدد لا يزيد عن ١٤ طالب بكل لجنة، والتنسيق مع مركز الشرطة لمنع وجود أي تجمعات لأولياء الأمور أو الطلاب أو المواطنين بمحيط تلك اللجان.