شكرا لقرائتكم خبر عن مراكز الغوص بالبحر الأحمر تنتظر قرار استئناف العمل استعدادا لعودة السياحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينتظر الآلاف من العاملين في مجال الغوص والأنشطة الرياضية البحرية عودة الحركة السياحيةالخارجية للبحر الأحمر بعد توقف نحو ٣ أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

ولا يزال نشاط الغوص – الذي يعد أهم الأنشطة ويستحوذ علي نحو ٣ مليون سائح- متوقفا بقرار محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، وسط مطالب من العاملين وملاك مراكز الغوص بالفتح الجزئي للنشاط للتمكن من تحهيز المعدات وصيانتها واللنشات وعودة المرشدين والمدربين، وتنفيذ التعليمات والإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من الفيروس لاستئناف النشاط من جديد.

من جانبهم، قرر مسؤولو غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية بالبحر الأحمر إلزام الغواصين بالتواصل واستشارة أقرب طبيب مختص في حالة إذا ظهر عليهم أو على من حولهم أى من أعراض فيروس كورونا COVID-19 قبل العودة لممارسة الغوص.

وكشف مسؤولو الغرفة عن قيام وزارة السياحة والآثار خلال هذة الأيام بمراجعة دليل التعليمات والإجراءات الوقائية لمنع إنتشار فيروس كورونا COVID-19 في قطاع الغوص والانشطة البحرية والذي توصي غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية بإتباعه وتطبيقه عند العودة لمزاولة الغوص والأنشطة البحرية، فور إعتماد الدليل من الوزارة وأنه سيتم نشره والإعلان عن الخطوات الواجب إتباعها وتقديم الدعم اللازم لجميع أعضاء الغرفة.وطالبت الغرفة جميع الأعضاء الإلتزام بعدم تنفيذ أي أنشطة غوص أو أنشطة بحرية سواء عن طريق اليخوت أو الشواطئ إلي أن يتم الإعلان عن بروتوكول الإجراءات الوقائية ونشره.

وناشد هشام جبر رئيس مجلس إدارة الغرفة، جميع مرشدي ومدربي الغوص إتباع الإرشادات التوجيهية من منظمة "دان" لأبحاث الغوص (DAN) التي تنص على أنه يجب على الغواصين الذي أثبت التحليل إصابتهم بفيروس كورونا COVID-19 ولكن لم تظهر عليهم أى أعراض تماماً، الإنتظار لمدة لا تقل عن شهر قبل العودة لمزاولة الغوص وانه يجب على الغواصين الذي أثبت التحليل إصابتهم بفيروس كورونا COVID-19 وظهرت عليهم أعراض المرض الإنتظار لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل التقدم للحصول من طبيب أخصائي على تصريح للعودة لمزاولة الغوص.

كما يجب على الغواصين الذين تم إدخالهم إلى المستشفى بسبب أعراض رئوية ذات صلة بفيروس كورونا COVID-19 الانتظار لمدة ثلاثة أشهر على الأقل قبل التقدم بطلب للحصول على تصريح غوص تم إجراؤه أو تنسيقه من قبل أخصائي، واختبار وظائف الرئة الكاملة (على الأقل FVC ، FEV1 ، PEF25-50-75 ، RV و FEV1 / FVC واختبار تمرين مع قياس تشبع الأكسجين المحيطي)، بالإضافة إلى مسح CT عالي الدقة للرئتين وعلى الغواصين الذين تم إدخالهم إلى المستشفى بسبب مشاكل في القلب ذات صلة بفيروس كورونا COVID-19 الانتظار ثلاثة أشهر على الأقل قبل التقدم بطلب للحصول على تصريح غوص تم إجراؤه أو تنسيقه من قبل أخصائي مع إجراء تقييم لحالة القلب، بما في ذلك تخطيط صدى القلب وإجراء اختبار تخطيط كهرباء القلب

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كان محافظ البحر الاحمر قد قرر تعليق عمل جميع مراكز الغوص والأنشطة البحرية بما فيها الغوص والسفاري - السنوركلينج - كايت سيرف - ويند سيرف - والغواصات.