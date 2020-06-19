شكرا لقرائتكم خبر عن «الحكومة» تنفي وجود فواكه مسرطنة بالأسواق و إغلاق باب توريد القمح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن انتشار عدد من الشائعات في عدد من الموضوعات التي تخص الشارع المصري، البداية كانت حين تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول استيراد لقاحات حمى قلاعية غير مطابقة للمواصفات، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستيراد أي لقاحات غير مطابقة للمواصفات سواء للحمى القلاعية، أو غيرها، مُوضحةً أن جميع اللقاحات والأمصال البيطرية المستوردة أو المحلية سليمة وآمنة تماماً، ومطابقة لكافة المواصفات القياسية الدولية، ولا يتم تداولها إلا بعد تقييمها بالمعمل المركزي للرقابة على المستحضرات الحيوية البيطرية، مع شن حملات رقابة دورية على جميع مراكز بيع الأدوية واللقاحات البيطرية..

وفي إطار جهود الدولة وحرصها على الحفاظ على صحة وسلامة الثروة الحيوانية وتنميتها، فهناك حملات مكبرة يتم شنها على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات للكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة.

كما تقوم الهيئة العامة للخدمات البيطرية بعدد من الإجراءات الرقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية، للتأكد من اللقاحات المنتجة سواء من القطاع الحكومي أو الخاص ومعايرة اللقاحات المنتجة، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها، ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المُربين بحالة جيدة خاصةً في المحافظات التي تشتهر بالإنتاج الحيواني.

تداول فواكه صيفية مسرطنة بالأسواق

ورد المركز على تداول بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول تداول فواكه صيفية مسرطنة بالأسواق، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتداول أي فواكه أو محاصيل زراعية مسرطنة بالأسواق، مُشددةً على أن كافة المحاصيل الزراعية المتداولة بالأسواق بما فيها الفواكه سليمة وآمنة تماماً، وخالية من أي مبيدات ضارة، وتخضع لعمليات فحص دقيقة من قبل الجهات المعنية للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة المواطنين.

وفي سياق متصل، ارتفعت جميع الصادرات الزراعية المصرية في الفترة بدايةً من يناير 2020، وحتى 2 يونيو الجاري لتصل إلى 3 مليون و226 ألفاً و150 طناً، خاصة 13صنفاً من الفواكه والخضروات، تشمل الموالح والبطاطس والبصل والفراولة والفاصوليا والفلفل والخيار والرمان والباذنجان والمانجو والعنب والثوم والجوافة، حيث احتلت صادرات الموالح المركز الأول بإجمالي مليون و354 ألف طن، والبطاطس الثاني 628 ألف طن، وكذلك احتل البصل المركز الثالث بـ 240،089 ألف طن.

كما تم فتح 7 أسواق جديدة لتصدير الخضر والفاكهة خلال 6 أشهر، على الرغم من صعوبة النفاذ للأسواق التصديرية في ظل ما يشهده العالم من انتشار لفيروس كورونا، وتشمل الأسواق الجديدة التي تم فتحها تصدير التمور إلى استراليا، والبرتقال إلى نيوزيلندا، والبطاطس إلى موريشيوس، والموالح إلى البرازيل، والجريب فروت إلى إندونيسيا، والموالح إلى أوزباكستان، بالإضافة إلى فتح أسواق الأرجنتين أمام الموالح المصرية.

إغلاق باب توريد القمح للموسم الحالي

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ورد المركز عن أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول إغلاق باب توريد القمح للموسم الحالي، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإغلاق باب توريد القمح للموسم الحالي، ولم يتم إصدار أي قرارات جديدة في هذا الشأن، مُوضحةً استمرار موسم استلام وتوريد القمح لعام 2020حتى 15 يوليو القادم، وذلك وفقاً لما تم الإعلان عنه مسبقاً من قبل الوزارة، مُشيرةً إلى أنه قد تم استلام نحو 3،5 مليون طن من المزارعين منذ فتح باب التوريد حتى الآن.

وفي السياق ذاته، فقد تم غلق جزئي لبعض المواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة في بعض المحافظات، وذلك نظراً لانخفاض الكميات الموردة والمفرزة اليومية من الأقماح بتلك المواقع.

وتحرص الوزارة على صرف مستحقات المزارعين المالية أولاً بأول، حيث يتم سداد مقابل توريد القمح خلال 48 ساعة من التوريد، فضلاً عن تذليل أي عقبات قد تواجه الموردين خلال استلام القمح المحلي مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد من حيث تعقيم أماكن تخزين القمح بشكل مستمر.