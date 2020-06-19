شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل» تعلن دخول برج جزيرة شندويل لإشارات السكك الحديدية في الخدمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، دخول برج جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج في الخدمة بعد انتهاء أعمال التحديث والتطوير به وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الاشارات على خط سكة حديد اسيوط /نجع حمادي بطول ١٨٠ كيلو متر والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة تاليس الإسبانية العالمية بنظام الكتروني حديث (EIS) والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة 4 SILL.

وأوضح الوزير أن المشروع يتكون من (17 برج رئيسي و3 برج ثانوي و68 مزلقان) وأن نسبة تنفيذ المشروع بلغت ٤٠.٥ % حيث تقوم الشركة بأعمال الانشاءات والتركيبات لعدد ١٤ برج على التوازي بمراحل متفاوتة ويعد برج جزيرة شندويل بسوهاج هو اول برج رئيسي يتم دخوله في الخدمة لافتا إلى أن برج جزيرة شندويل بسوهاج يتحكم في ٢٧ سيمافور ضوئي وعدد ١ مزلقان يعمل أوتوماتيكيا وعدد ١٩ موتور تحويله.

برج جزيرة شندويل لإشارات السكك الحديدية

برج جزيرة شندويل لإشارات السكك الحديدية

برج جزيرة شندويل لإشارات السكك الحديدية