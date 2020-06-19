شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يطالب باستغلال فترة الحظر في أعمال النظافة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على تكثيف أعمال النظافة اليومية بمحيط لجان الثانوية العامة والدبلومات الفنية للحفاظ على صحة الطلاب والمراقبين، والوقاية من فيروس كورونا المستجد وكذلك التخلص من المقالب العشوائية ورفع ما بها من مخلفات وقمامة ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة، واستغلال فترة الحظر في أعمال النظافة ورفع المخلفات بنطاق المحافظة.

وناشد المحافظ المواطنين بضرورة إلقاء القمامة في الاماكن المخصصة لذلك، للحفاظ على الصحة العامة والمظهر الحضاري للمحافظة.

واكد محافظ الشرقية على ضرورة ارتداء عمال النظافة الكمامة الواقية والقفازات حرصاً على سلامتهم واستمرارهم في العمل.

ومن جانبه أشار المهندس محمد حفني الصافي السكرتير العام للمحافظة، إلى قيام وحدة التدخل البيئي السريع برفع القمامة ومخلفات البناء من المقالب العشوائية المنتشرة بمركزي منيا القمح وديرب نجم، وذلك للحد من الأوبئة والأمراض والفيروسات والوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأكد أن وحدة التدخل البيئي قد قامت بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة بالديوان العام، بحصر المقالب العشوائية المنتشرة بمركزي منيا القمح وديرب نجم وتم رفع ٦١٠ متر مكعب قمامة من مركز منيا القمح بواقع 19 نقلة، وكذلك تم رفع ٤٧٠ متر مكعب قمامة من مركز ديرب نجم بواقع 16نقلة، كما تم توجيه المعدات واللوادر والسيارات لرفع القمامة ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة، وتم التنبيه على الأهالي بعدم إلقاء القمامة بقطع الأراضي الفضاء والتنبيه على أصحابها بتسويرها حفاظاً عليها حتي لا تتحول لمقالب قمامة مرة أخرى، تتسبب في إنتشار الروائح الكريهة وتضر بالصحة العامة للمواطنين.

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