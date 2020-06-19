شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة القليوبية»: تعافي ممرضة حامل من كورونا بـ«حجر قها» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، شفاء وتعافي وخروج هبة ناصر ممرضة، وحامل في الشهر الرابع، من مستشفى قها المركزي للحجر الصحي. وأكد الطباخ أن حالة الممرضة مستقرة خرجت بصحة جيدة. وكتبت ادارة المستشفى على صفحتها الرسمية على الفيس بوك، :«خروج شفاء وتعافي لمس هبة ناصر (ممرضة في اجازة حاليا) من فيروس كورونا من مستشفى قها للحجر الصحي والجدير والمريضة حامل في الشهر الرابع والحمل مستقر والمريضة خرجت بصحة جيدة». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 50,437

تعافي 13,528

وفيات 1,938

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