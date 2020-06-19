شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يستعرض مع وزير البترول الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري الانتهاء منها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة، ومتابعة الموقف التنفيذي الخاص بالمشروعات الجاري الإنتهاء منها خلال الفترة القادمة.

وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء على اهتمام الدولة بقطاع البترول، باعتباره من القطاعات الحيوية التي تسهم في دفع عجلة الإنتاج والتنمية.

واطمأن رئيس الوزراء على توافر أرصدة كافية من المنتجات البترولية واسطوانات البوتاجاز، وزيادة المخزون منها للإستفادة من إنخفاض السعر في المرحلة الحالية.

وتابع رئيس الوزراء الموقف المتعلق بمشروعات التعاون الجارية مع شركات البترول العالمية، والتي تسهم في تحقيق العديد من الاكتشافات الجديدة في مجال الطاقة، مشيراً إلى أن الدولة حريصة على زيادة حجم المشروعات الخاصة بالبحث والاستكشاف، مطالباً بأهمية العمل على سرعة الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات، لما لها من مردود إيجابي كبير على الاقتصاد المصري.

وخلال اللقاء، ألقى المهندس طارق الملا، الضوء على أهم إنجازات وزارة البترول والثروة المعدنية خلال الفترة القليلة الماضية، والتى شهدت تحقيق نتائج متميزة في شتى المجالات والأنشطة البترولية المختلفة خاصة مع الإجراءات التي تم اتخاذها لتشجيع شركات البترول العالمية الكبرى على ضخ استثمارات جديدة.

كما عرض وزير البترول مخطط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل على مستوى الجمهورية خلال العام المالي 2020/2021، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يتم توصيل الغاز الطبيعي إلى مليون وحدة سكنية، في كافة محافظات مصر.

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واختتم «الملا» حديثه بالإشارة إلى التطور الهام الذي حققه قطاع البترول مؤخراً بموافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10 يونيو 2020 على عدد (12) مشروعاً لقوانين تتعلق باتفاقيات التزام بترولية للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما، وتتضمن هذه المشروعات 8 اتفاقيات للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، و3 اتفاقيات لشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول بالبحر الأحمر، إلى جانب اتفاقية للهيئة المصرية العامة للبترول في منطقة (شرق أبوسنان) بالصحراء الغربية، ويتم ابرام تلك الاتفاقيات مع عدد من كبرى الشركات الأمريكية، والبريطانية، والفرنسية، والإماراتية، والكويتية.