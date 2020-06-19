شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «مياه المنيا» إجراء اختبارات التوظيف «أونلاين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت غادة عبدالوهاب، رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، على التحول الرقمي في مختلف الأنشطة ومجالات العمل بالشركة القابضة وشركاتها التابعة، لاسيما فيما يتعلق بتطوير العنصر البشري والارتقاء بالأداء المؤسسي.

وقالت «عبدالوهاب»، أن الشركة قطعت شوطا كبيرا في التدريب الالكتروني، لرفع كفاءة العاملين بالشركات، وجاري استكمال تفعيل المنظومة الإلكترونية لتشمل إجراءات التوظيف الموحدة على مستوى الشركات التابعة، وفقا للضوابط الموحدة لتوفير عنصر بشري متميز.

أعلن المهندس ياسر الشهاوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا بالمبادرة نحو التعاون والتواصل مع المختصين بقطاع الموارد البشرية بالشركة القابضة، لتقديم كافة الدعم المطلوب والتأكيد على مراجعة نظام الاختبار لتفادي أي ثغرات أو شكاوى بتلك التجربة.

وأشار أنه تم إجراء اختبار التوظيف التحريري online بنجاح كتجربة أولى على مستوى الشركات لاختبار المهندسين الجدد تخصصات (كهرباء باور ،ميكانيكا باور، مدنى)، وتوفير عنصر بشري لاستلام المشروعات الجديدة لدى الشركة خلال الفترة القادمة.