تصل لـ 45 دقيقة.. السكة الحديد تعلن التأخيرات فى حركة القطارات اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة السكة الحديد حركة التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الجمعة نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الايام من أعمال تطوير شاملة علي بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوي الخدمات المقدمة لجمهور الركاب، وجاءت كالتالى: أولاً : خط القاهرة / الإسكندرية متوسط تأخيرات القطارات مدة 45 دقيقة ثانياً : خط القاهرة / السد العالي متوسط تأخيرات القطارات كالآتي :- - القاهرة / أسيوط مدة 45دقيقة Advertisements - أسيوط / أسوان مدة 40 دقيقة ثالثاً : خط بنها / بور سعيد متوسط تأخيرات القطارات مدة 45دقيقة رابعاً : خط طنطا / المنصورة / دمياط متوسط تأخيرات القطارات مدة 40دقيقة واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات باسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الاشارات وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.

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