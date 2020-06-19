شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة تروج لضوابط عودة النشاط برحلة للمراسلين الأجانب للغردقة وشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي رحلة لمدة ثلاثة أيام لزيارة محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء لحوالى 35 صحفيا من المراسلين الأجانب ووكالات الانباء العربية والدولية، بحضور د. خالد العناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، وذلك لإطلاع وكالات الأنباء العالمية على الضوابط والإجراءات الاحترازية المتبعة داخل مطار القاهرة وعلى متن الطائرة وبمطارى الغردقة وشرم الشيخ وعدد من الفنادق والعيادات بالفنادق بالمدينتين ومراكز الغوص وتجهيزات مستشفي شرم الشيخ الدولي.

يأتى ذلك هذا في إطار جهود وزارة السياحة والآثار للترويج للسياحة الوافدة الى مصر، في ظل قرار الحكومة المصرية باستئناف حركة السياحة الوافدة بالمحافظات السياحية الساحلية، اعتبارا من أول يوليو. كما سيتم اطلاعهم بشكل عملي على اجراءات السلامة الصحية الجديدة المعتمدة لاستقبال السائحين والزائرين بمختلف المنتجعات السياحية والمنشآت الفندقية والأنشطة السياحية المختلقة وفي شركات الطيران المصرية والمطارات المصرية.

وقد بدأت الرحلة باطلاع مراسلي وكالات الانباء الدولية علي ضوابط السلامة الصحية والاجراءات المتبعة داخل مطار القاهرة وداخل الطائرة حيث تم منع توزيع الجرائد والمجلات، و توزيع وجبات جافة فقط، بالاضافة الي الالتزام بارتداء الكمامات، كما قدم وزير الطيران المدني شرحا وافيا للاجراءات المتبعة بالمطار وتعقيم الحقائب.

كما تفقد الدكتور خالد العناني متحف الغردقة في ضوء الاجراءات الاحترازية التي تم اعتمادها من مجلس ادارة المجلس الاعلي للآثار كما اعتمد ايضا خطة لافتتاح المتاحف و المواقع الاثرية تدريجيا لاستقبال زائريها، وذلك بحضور الأستاذة غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة، والدكتور مصطفي وزيري رئيس المجلس الأعلي للأثار، والسيد عبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية، والمهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

بالإضافة الي زيارة مجموعة من الفنادق ومراكز الغوص بمحافظتي البحر الاحمر وجنوب سيناء، وزيارة تفقدية لمتحف شرم الشيخ. وتعد هذه الرحلة التعريفية فرصة لتعريف ممثلي وكالات الانباء الدولية بالضوابط والاجراءات الاحترازية المتبعة علي ارض الواقع لنقلها إلى دولهم، حيث ان الضوابط المكتوبة لن تعبر عن الجهود المبذولة للتأكد من دقة تنفيذ الضوابط إلا في حالة وجود المراسلين لتكون بمثابة رسالة ينقلوها لدولهم. وقد شارك بهذه الرحلة حوالى 35 مراسل بعدد من وكالات الأنباء الدولية من دولة ايطاليا، وألمانيا ، والصين، وروسيا، وفرنسا، وبريطانيا، والكويت، والامارات والسعودية).

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار كانا قد قاما بافتتاح متحف الغردقة في شهر فبراير الماضي.

ويسعى المتحف إلى إبراز مفهوم الجمال عبر التاريخ المصري وتقديمه للزوار بصورة ملائمة من خلال سيناريو عرض جذاب وشيق، فالمتحف يعرض مجموعة من أندر القطع الأثرية وأعلاها قيمة لإبراز إبداع الفنان المصرى عبر كافة العصور منذ عصر ما قبل التاريخ وحتي العصر الحديث.

ويعد متحف آثار الغردقة أول متحف للآثار في محافظة البحر الاحمر، وأحد أبرز المشروعات التي نفذتها وزارة السياحة والاثار لأول مرة بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث تولت إحدى شركات القطاع الخاص توفير مبنى المتحف بالكامل وعمل التشطيبات اللازمه له وفقا للاشتراطات التى أقرتها الوزارة، وتتولي الوزارة وحدها عمليه الادارة والاشراف على المتحف.

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