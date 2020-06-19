شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: نصلى لمن فى السجون كى يتوبوا إلى الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية حلقة جديدة من برنامجه اليومي " معا بنفس واحدة" مطالبا جموع الأقباط بالصلاة للذين في السجون.

وقال البابا تواضروس: نصلي لأبنائنا الذين في السجون في كل دولة سواء الذين سقطوا في جرائم أو ضبطوا يخالفون القانون. وأضاف البابا تواضروس: نصلي لهم لأن حياة السجن ضيقة جدا، فالحرية هي أغلى شئ تنزعه الدول ممن يخالف القانون، لذلك نصلي لهم لكي يصبح السجن فرصة للإصلاح والتوبة والعودة إلى الله.

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واستكمل البابا: حياة التسليم هي ما عاشه بطرس الرسول حين كان في السجن محروس بعساكر ومحاصر ولكن الملاك أرسل له رسالة فقام فورا وأطاع الوصية والله اخرجه من السجن فاستمع إلى الوصية وطبقها وعيشها.