شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: نصلى لمن فى السجون كى يتوبوا إلى الله والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية حلقة جديدة من برنامجه اليومي " معا بنفس واحدة" مطالبا جموع الأقباط بالصلاة للذين في السجون.
وقال البابا تواضروس: نصلي لأبنائنا الذين في السجون في كل دولة سواء الذين سقطوا في جرائم أو ضبطوا يخالفون القانون.
وأضاف البابا تواضروس: نصلي لهم لأن حياة السجن ضيقة جدا، فالحرية هي أغلى شئ تنزعه الدول ممن يخالف القانون، لذلك نصلي لهم لكي يصبح السجن فرصة للإصلاح والتوبة والعودة إلى الله.
واستكمل البابا: حياة التسليم هي ما عاشه بطرس الرسول حين كان في السجن محروس بعساكر ومحاصر ولكن الملاك أرسل له رسالة فقام فورا وأطاع الوصية والله اخرجه من السجن فاستمع إلى الوصية وطبقها وعيشها.
وتُبَث حلقات يومية لقداسة البابا تواضروس الثاني، بعنوان "معا بنفس واحدة"، وذلك على الصفحة الرسمية للمركز الإعلامى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الساعة الثامنة صباحًا.
كما تعرض الحلقات على القنوات القبطية الثلاثة، حيث تعرض الساعة ٩:٤٥ صباحًا على قناة "Me sat"، بينما تعرضها قناة "CTV" في الواحدة والنصف ظهرًا (باستثناء يوم السبت، فتعرض الساعة ٢ ظهرًا)، أما قناة "أغابي" فتعرضها في التاسعة مساءً.
وتتضمن كل حلقة قراءة إصحاح من سفر أعمال الرسل إلى التأمل في إحدى آياته، ويقدم قداسة البابا من خلال "معًا بنفس واحدة" دراسة مبسطة في السفر بغرض تلمس بعض الملامح الروحية لهذا السفر الجليل
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