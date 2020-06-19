شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر نص ضوابط عودة السياحة لمصر الأول من يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة السياحة، عن ضوابط استئناف السياحة إلى مصر، وذلك فى الأول من يوليو المقبل، والتى تتضمن ضوابط لتشغيل الفنادق والمطاعم السياحية والرحلات البحرية والنقل السياحى، وحزم حوافز للسياح ومنظمى الرحلات الاجنبية.

ويقوم الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والأثار بجولة اليوم فى الغردقة ثم شرم الشيخ للتأكد من جاهزية الفنادق والمنتجعات لاستقبال زوار مصريين وأجانب، وللاجتماع مع المستثمرين السياحين.

وتعد شهادة السلامة الصحية التى اعتمدتها وزارة السياحة والاثار لعودة تشغيل الفنادق أحد أهم الضوابط لعودة السياحة، حيث يجب على الفنادق الراغبة في التشغيل الحصول عليها والتي سيتم تعميمها علي جميع الفنادق من خلال غرفة المنشآت الفندقية، وتواجدها يفيد تطبيق الفندق للضوابط والشروط المعتمدة من مجلس الوزراء ووفقاً لمعايير السلامة الصحية العالمية.

والرمز عبارة عن قرص الشمس المميز لمناخ مصر الدافئ وأماكنها المفتوحة، بداخله ثلاثة علامات هيروغليفية هي كلمات "عنخ، أودچا، سنب" بمعني الحياة والرخاء والصحة.

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ويقوم الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة الفنادق بتوفير الشهادات التي سيتم تسليمها للفندق المستوفي للاشتراطات، الشهادات موقعة من الغرفة ووزارة السياحة والآثار ووزارة الصحة والسكان.

وقامت غرفة المنشآت الفندقية باستحداث إدارة السلامة والصحة الغذائية والمهنية للتعامل في هذا الملف للتفتيش ومراجعة الفنادق للتأكد من تطبيقها لشروط وضوابط الإقامة بها.

ووجه الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والأثار بضرورة التنسيق مع شرطة السياحة والآثار في هذا الشأن لمراجعة السجلات الخاصة بالعاملين والإجراءات والتدابير المهنية التي يتم تنفيذها وتسجيلها بتفاصيل كافية للتأكد من قيام الفندق بالالتزام بتدوين البيانات المطلوبة في السجلات.

و حال رصد أية مخالفات سيتم إخطار الشرطة فوراً، وستقوم الوزارة باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي مخالف من بينها إلغاء ترخيص المنشأة ووقف مدير المنشأة عن مزاولة المهنة.