شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: ذبح 151ألف رأس ماشية و4.4 مليون طائر خلال 30 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، بشان مذبوحات الحيوانات الحية بالمجازر، يوضح أنه طبقا للتقارير الواردة من الادارة العامة للمجازر ، اجمالي المذبوحات من الحيوانات الحية المحلية خلال شهر مايو 2020 بلغت (151,583) راس من الماشية من أجل وصول لحوم سليمة الى المستهلكين ومكافحة الامراض التى تنتقل عن طريق اللحوم المذبوحة خارج المجازر.

وأكد تقرير الإدارة العامة للمجازر، الذى حصل لـ " الخليج 365 "، علية بلغت اجمالى المذبوحات من الدواجن (4,412,707) طائر تحت الاشراف البيطري الكامل فى المجازر المعتمدة لضمان وصول لحوم سليمة للمستهلك وخالية من اى مسببات مرضية وللحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر المعتمدة .

Advertisements

وأوضح تقرير الهيئة ، أنه من خلال الادارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالتخطيط والمتابعة الحقلية تقوم بوضع اسس أعمال مكافحة الأمراض المشتركة وتحديد شروط ومواصفات المجازر واساليب تطوير العمل والارتقاء بمستوى العاملين بالمجازر من خلال الدورات التدريبية المستمرة ومنح التصاريح لبعض المهن المكملة بالمجازر ( السلاخين – تصاريح منشأت تجهيز الامعاء المعدة للتصدير ) وعمل برنامج مكثف للمرور الدورى على جميع مجازر الجمهورية للحيوانات والتعاون مع مديريات الطب البيطرى فى المحافظات لضمان سلامة اللحوم والدواجن المنتجة بهذه المجازر والحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر المعتمدة والتى تخضع للأشراف البيطرى الكامل .

وأشار تقرير الخدمات البيطرية، إنه فى اطار الجهود التى تبذلها الهيئة للحفاظ على الصحة العامة وحصول المستهلك على غذاء صحى وآمن من خلال تكثيف الحملات على محلات عرض وبيع وتداول اللحوم ، وكذلك ثلاجات حفظ اللحوم وضبط المخالفات وتنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والاسماك ومنتجاتهم والالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات وذلك للتأكد من وصولها الى المستهلك بصورة صحية وآمنة من خلال عمل ادارات التفتيش على اللحوم بالهيئة والمديريات.