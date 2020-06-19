متحدث النواب: مصر بعثت بـ٤ رسائل للعالم بعد تحرير العمال المحتجزين في ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

توجه الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، بالتحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى ولأجهزة الدولة، بعد نجاح مصر في إنقاذ العمال الـ23 وتحريرهم من قبضة المليشيات الإرهابية الأردوغانية داخل ليبيا.

وأكد، في بيان له، أن تحرير هؤلاء المصريين وعودتهم في ساعة مبكرة من صباح الخميس، إلى أرض الوطن سالمين، لاقى ارتياحا كبيرا وواسع النطاق من الشعب المصري كله.

وكشف " حسب الله "، أن تصريحات المصريين خلال عودتهم إلى أرض الوطن بعثت للعالم كله بعدة رسائل عاجلة وحاسمة فى مقدمتها ثقتهم الكاملة فى الرئيس السيسي، وأنه لن يتركهم أبدا، وتنجح مصر فى تحريرهم وهذا ما أكدوه لوسائل الإعلام بمجرد عودتهم ووصولهم لمنفذ السلوم، وتناقلته مختلف وسائل الإعلام الإقليمية والعالمية.

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وأِشار إلى أن الرسالة الثانية تؤكد أن المليشيات الإرهابية داخل ليبيا تنفذ أجندة النظام التركي الإرهابي ممثلا في سلطان الدم والإرهاب رجب طيب أردوغان، والتي تؤكد أنه لا يحمل لمصر إلا الشر والحقد والكراهية، ويريد أن ينتقم من مصر بأي وسيلة، لأنه مريض بالنجاحات التى تحققها الدولة المصرية، خاصة بعد حديث العالم كله عن

إعلان القاهرة الذي صدر من مصر لحل الأزمة الليبية، وإنهاء الغزو والاحتلال التركى لليبيا.

وأوضح أن الرسالة الثالثة تؤكد أن أردوغان ومليشياته داخل ليبيا تلقوا صفعة موجعة على وجوههم من مصر بعد تحرير العمال من قبضة إرهابيي أردوغان، والرسالة الرابعة فهى تأكيد مصر للعالم كله أن كرامة المصريين بالخارج خطا أحمر، ومصر وقائدها البطل وأجهزتها الوطنية وقواتها المسلحة المصرية الباسلة وشرطتها الوطنية وشعبها العظيم، لن تسمح أبدا بإهانة المصريين بالخارج تحت أي مسمى.