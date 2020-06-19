لسداد أجور العاملين.. تفاصيل وشروط الحصول على مبادرة الحكومة لدعم القطاع السياحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

كشف أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، شروط وتفاصيل الحصول على المبادرة الجديدة للحكومة والبنك المركزي واتحاد بنوك مصر، المقدرة ب3 مليارات جنيه، لدعم قطاع السياحة.

وأكد الوصيف، في بيان له، أن تنفيذ المبادرة سيبدأ فور وصولها للبنوك، على أن يتم تحديد قيمة القروض للمتقدمين للمبادرة بالتنسيق بين اتحاد بنوك مصر واتحاد الغرف السياحية كما نصت المبادرة.

وجاءت شروط الحصول على المبادرة وفقا للتنسيق بين اتحاد بنوك مصر والاتحاد المصري للغرف السياحية كالتالي:

1 - ‌المعايير والشروط التي يتم بموجبها تحديد قيمة القروض لشركات القطاع السياحي تحت مظلة المبادرة.

2 - تحديد أوجه الصرف لمقابلة مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية.

3 - تحديد الفترة التي سيتم بعدها التعويض.

4 - الشروط والإجراءات المطلوبة من قبل الاتحاد المصري للغرف السياحية للتقدم للحصول على قروض تحت مظلة المبادرة.

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5 - قيام البنوك بإضافة الرواتب والأجور لحسابات العاملين بشركات القطاع السياحي بالبنوك مباشرة أو من خلال بطاقات الدفع أو المحافظ الإلكترونية.

6 - الحصول على ما يفيد عدم قيام الشركات الحاصلة على التمويل بتخفيض عدد العمالة أو تخفيض الأجور خلال الفترة من آخر ديسمبر 2019 وحتى تاريخه، وذلك من خلال مراقبي الحسابات المسجلين لدى البنك المركزي.

7 - السماح للشركات المستفيدة من المبادرة في إطار الشريحة محل الموافقة "3 مليارات جنيه" بالاستفادة من مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النـقل السيـاحـي الصـادرة في 8 يناير 2020 دون الاستفادة من تعديلها الصادر في 23 مارس 2020.

8 - في جميع الأحوال لا يحق للعميل الاستفادة من تلك الشريحة إلا عن طـريق بنك واحد فقط.

9 - مراعاة قيام البنك بإعداد الدراسة الائتمانية واتخاذ قرار المنح المناسب في ضوء المستندات المتاحة للعملاء.

10-يتعين على البنوك الحصول من العملاء على إذن كتابي بالموافقة على موافاة وزارة المالية ببيان بقيمة القروض التي يتم الحصول عليها ضمن المبادرة وحالات التعثر- إن وجدت.

11-يتم موافاة قطاع الرقابة المكتبية بالبنك المركزي ببيانات تفصيلية شهرية تتضمن أسماء العملاء المستفيدين من تلك الشريحة والمبالغ المنصرفة لهم وتاريخ الصرف، وكذلك العملاء المتعثرين وقيمة التعثر.

تأتي المبادرة، استجابة لطلب اتحاد الغرف السياحية لمساندة القطاع في الظروف الصعبة الحالية ودعم جهوده للاحتفاظ بالعمالة.