مائل للحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة (بيان بالدرجات)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الجمعة، موضحة أن الأحوال الجوية تشهد طقسًا مائلا للحرارة على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن الطقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف ليلاً على كافة الأنحاء، معتدل على جنوب الصعيد.

وأوضحت أن الرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، نشطة على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر، مثيرة للأتربة على جنوب سيناء وعلى بعض مناطق جنوب البلاد.

وأشارت الهيئة، إلى تأثر البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر، والبحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى، تتراوح على القاهرة والوجه البحري بين 75–30، وعلى السواحل الشمالية بين 80–40، وعلى شمال الصعيد بين 45–20، وعلى جنوب الصعيد (30–15).

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة كالتالي:

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القاهرة الكبرى 33–21

الوجه البحرى 33–21

السواحل الشمالية الغربية 27–20

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 29–22.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 35–26

شمال الصعيد 34–23

جنوب الصعيد 38–27