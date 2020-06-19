أخبار مصر | خطاب مخالف للأعراف ورد حاسم لنقيب الإعلاميين.. هل يحق لأسامة هيكل التدخل في شؤون النقابات؟

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر خطاب مخالف للأعراف ورد حاسم لنقيب الإعلاميين.. هل يحق لأسامة هيكل التدخل في شؤون النقابات؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واتهم أسامة هيكل وزير الإعلام، الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، بأنه يقود نقابة سرية، ويتستر على من هم ليسوا أعضاء نقابة، قائلًا في بيانه: "لم نكن نعلم أن سيادته يقود نقابة سرية، لماذا يتستر نقيب الإعلاميين على من هم ليسوا أعضاء نقابة؟".

ورد نقيب الإعلاميين قائلًا: "نحن لا نقود نقابة سرية، ولكن هناك قنوات شرعية للحصول على البيانات، وللجهات القضائية حق الحصول عليها، أنت دائم الخطأ في الآخرين، واتهمني باطلًا دون أن يعلم شئ عن النقابة بقوله لماذا يتستر على من هم ليسوا أعضاء في النقابة، فإذا كانوا ليسوا أعضاء فكيف أتستر عليهم؟".



سعدة: وزير الإعلام تفرغ لانتقاد من يحاولون إصلاح المنظومة

وأكد نقيب الإعلاميين أن وزير الدولة للإعلام، تفرغ لانتقاد من يحاولون إصلاح المنظومة الإعلامية، داعيًا إياه للتركيز في مهمته، وهي تقديم سياسة إعلامية واضحة وبنّاءة.

وتسائل نقيب الإعلاميين: "ماذا قدم هيكل للرد على القنوات المعادية الخارجية، وأين إبرازه لمشروعات الدوله العملاقة؟ وأنا أعلم جيدًا أن الدولة لبّت له كل ما طلب، ما بين المقر، والهيكل الإداري وسيارات، واعتماد ميزانية خيالية، كل هذا ولا عائد، ولو وقف هيكل على حقيقة عمل النقابة، لذهل من الأداء، ولكنه تحدث عن غير علم ومازال يتمادى في تجاوزاته".



هل يحق لوزارة الإعلام الاطلاع على الشأن الداخلي لنقابة الإعلاميين؟

وعلق أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، على تصريحات الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، قائلاً: "ما سألناه عنه أمور يجب إعلانها، كم عضوًا في النقابة؟ وكم وجهًا يظهر على الشاشة ليس عضوًا بالنقابة؟".

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ولم تتضمن اختصاصات وزير الدولة للإعلام، أي بند يختص بالإشراف على نقابة الإعلاميين أو أي نقابة مهنية، وجاءت الاختصاصات التي أقرها رئيس الوزراء، واضحة في هذا الشأن، والتي تتضمن التعاون مع الوزارات والأجهزة المختلفة، والإشراف على خطط تطوير أداء وسائل الإعلام المرئية العامة والخاصة، بالتعاون مع الهيئات المختصة، وذلك من خلال إتاحة مساحة أكبر للرأي والرأي الآخر، وتطوير المحتوى الدرامي، وزيادة المنافسة بين القنوات المختلفة، وذلك كله دون الإخلال باختصاص الهيئة الوطنية للإعلام، بالإضافة إلى تدعيم حرية الإعلام الخاص، والعمل بالتعاون مع الجهات المختصة على تدعيم وسائل الإعلام الإلكترونية بشكل مهني، بما يتماشى مع التطور العالمي في مجال الإعلام، كما يختص الوزير وفقًا للقرار بالإشراف على مركز التدريب والدراسات الإعلامية للأفارقة، ونقل تبعيته إلى وزارة الدولة للإعلام.

الدستور والقانون يصون استقلالية النقابات المهنية

ونصت المادة 77 من دستور مصر 2014 على الآتي: "ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقًا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوي نقابة واحدة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها".



وتنص المادة رقم 2 من قانون إنشاء نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2018 على الآتي: "تنشأ نقابة مهنية للإعلاميين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع النقابة بالاستقلال في مباشرة أعمالها، لتحقيق الأهداف المنوطة بها".

هيكل: يجب محاسبة طارق سعدة.. والإعلاميين: نحن نقابة قائمة بالفعل ولسنا تحت التأسيس

وطالب أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، بمحاسبة نقيب الإعلاميين على إهدار كل هذا الوقت دون تشكيل الجمعية العمومية للنقابة، أو الشروع في إجراء الانتخابات، مؤكدًا أن اللجنة التي تدير شؤون النقابة، مؤقتة وفقًا لقانونها، وأن اللجنة التأسيسية للنقابة يجب أن تنتهي من تشكيل جمعيتها العمومية في سبتمبر ٢٠١٧، ولكنه استمر بهذا الوضع، وأكمل نقيب الإعلاميين بالمخالفة ٣ سنوات إضافية.

وقال مصدر بمجلس نقابة الإعلاميين، في تصريحات خاصة، إن النقابة قائمة بالفعل نقابة مهنية مستقلة، وليست نقابة تحت التأسيس، موضحًا أن النقابات تحت التأسيس هي النقابات التي لم يصدر قانونها بعد، ونقابة الإعلاميين صدر قانونها في 2016، وأقره الرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفًا أن مجلس النقابة قائم بالفعل وليس مجلسًا تحت التأسيس، والنقابة لها نقيب ومكتملة التشكيل، وتمارس عملها وفقًا للقانون، بقرار من رئيس مجلس الوزراء.