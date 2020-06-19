مصر | ضبط 250 كيلو لحمة ضأن متعفنة في الجيزة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر ضبط 250 كيلو لحمة ضأن متعفنة في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبطت أجهزة الأمن بالجيزة، بالتنسيق مع محافظة الجيزة، 250 كيلو ذبائح ضأن نافقة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي في جنوب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

كان اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قد وجه بتشديد الرقابة على الأسواق للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين للحفاظ علي الصحة العامة لهم.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإعدام المضبوطات بناءآ علي قرار النيابة الصادر في هذأ الخصوص.

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داهم ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، شقة مستخدمة كـ"مصنع غير مرخص"، لتصنيع الكمامات الطبية بخامات رديئة ومجهولة المصدر، بمدينة 6 أكتوبر، يديره 5 أشخاص من بينهم صاحب مصنع أقمشة، وتمكنت القوات من القبض عليهم القبض عليهم ومصادرة ما بداخل الشقة من كمامات طبية غير مطابقة للمواصفات القياسية، قبل طرحها على الأسواق، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

كان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة قد تلقى إخطارا من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، بورود معلومات أكدتها التحريات للمقدم إسلام سمير رئيس وحدة مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، مفادها قيام خمسة أشخاص (صاحب مصنع أقمشة، المدير المسئول عن المصنع، فني إنتاج بالمصنع، 3 عمال بذات المصنع) بإدارة شقة سكنية كائنة بدائرة القسم، كمصنع "بدون ترخيص" لتصنيع الكمامات الطبية من خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات لإدخال الغش على المواطنين بقصد طرحها للبيع بالمحلات والأسواق لتحقيق أرباحًا غير مشروعة.

اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وجه بمداهمة الشقة المشار إليها، والقبض على المتحرر عنهم، ومصادرة ما بداخلها من مضبوطات.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، أمكن ضبطهم بمأمورية برئاسة العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، والمقدم مصطفي زيدان وكيل فرقة اكتوبر، وبتفتيش المصنع عُثر بداخله على 1500 كمامة قماش معدة للبيع، 3 برميل يحوى قطع من الأقمشة المعدة للتصنيع، ماكينة خياطة وسرفلة، وتمكنت القوات من التحفظ على المضبوطات، واقتيادهم إلى ديوان القسم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وجاء ذلك فى إطار الإجراءات التى تتخذها وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا"، لاسيما فى مجال مكافحة الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص واستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.