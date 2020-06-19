شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح: إدارة 14 فندقا حصلت على شهادة السلامة الصحية.. وجاهزون لاستقبال الزائرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إن المحافظة تسير على الضوابط التي وضعتها وزارة الصحة، وهناك حوالي 34 فندق، منهم 15 تقدموا للحصول على ترخيص بالعمل، وتم منح 14 فندقا منهم ترخيص بالعمل، لالتزامهم بالإجراءات الاحترازية المحددة

وأشار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء دي ام سي» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، إلى أن البداية كان الإشغال 25% والآن وصلت إلى 50%، مؤكدا أنه سيكون هناك متابعة للالتزام بالضوابط وأسس التعقيم الخاصة بالفنادق.

وأوضح أن كل منشآة فندقية بها غرفة للعزل الطبي تحسبا لحدوث أي إصابات مشيرا إلى أن أول رحلة طيران خارجية ستصل مطروح في 21 يوليو المقبل .

واوضح أن الضوابط التي تم وضعها لاستخدام الشواطئ، أن المسافة لا تقل عن 2 متر، حتى المطاعم ستراعي المسافة المحددة.