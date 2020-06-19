شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر يعيد النظر في إغلاق فندق بالغردقة بعد سحب وزير السياحة تراخيصه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن مدينة «الغردقة» لها زبونها من السائحين، مؤكدًا تلقيه اتصالات من عدة دول ترغب في قدوم مواطنيها.
وأضاف «حنفي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الخميس، أنه يعمل حاليًا على إعادة تجهيز الشاطئ العام، الذي يمتد بطول كيلومتر واحد، موضحًا أنه سوف يتم إعادة تشغيله بنفس القواعد الصحية المتبعة في الفنادق، وذلك سوف يكون تحت إشراف وزارة الصحة.
وأوضح المحافظ أنه سوف يتم إعادة النظر في قرار إغلاق فندق بمدينة «الغردقة» بعد سحب وزير السياحة تراخيصه حرصًا على العمالة.
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