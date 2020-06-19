شكرا لقرائتكم خبر عن «ركزوا على السوائل والأغذية المناعية».. نصائح هامة لطلاب الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، نصائحه لأولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة، مشددًا على ضرورة اتخاذ الطلاب الإجراءات الاحترازية من خلال ارتداء الكمامات واتخاذ المسافات المناسبة.

وشدد خلال حواره مع الإعلامية بسمة هبة، ببرنامج «كل يوم» المذاع على شاشة «ON»، على ضرورة التزام الأهالي في منازلهم، وتجنب الذهاب إلى لجان الامتحانات.

وأضاف: «الخطر الأكبر من تجمع الأهالي أمام اللجان وانتظار أبنائهم، وأنصح الأهالي أن يوفروا لأبنائهم ويركزوا على السوائل والأغذية المناعية».

كما شدد على ضرورة استخدام الـ«جوانتى»، وتجنب استخدام الكحول بكثرة وعدم ملامسة العينين ومنطقة الفم والأنف.