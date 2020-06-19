شكرا لقرائتكم خبر عن أحد العائدين من ليبيا: تعرضنا للتعذيب ونزعوا عنا ملابسنا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت الحاجة عفاف، والدة أحد المصريين العائدين من ليبيا «سيد»، إن الاتصالات انقطعت بينهما منذ أكثر من 40 يومًا، ولم تكن تعلم عن ابنها شيئًا خلال كل هذه الفترة، معربة عن سعادتها بعودة نجلها.
ومن جانبه أكد «سيد» المصري العائد من ليبيا، في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الخميس، أنه تعرض وزملائهم للتهديد والتعذيب والضرب وسلب أمواله، موضحًا أنه كان يحلم بالعودة إلى مصر في كل وقت، مشيرًا إلى المختطفين قاموا بنزع ملابسهم عنهم وضربوهم بـ«الخراطيم».
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