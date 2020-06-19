شكرا لقرائتكم خبر عن صحة القليوبية: تعافي 7 حالات من كورونا بحجر قها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، مساء الخميس، شفاء وتعافي وخروج ٧ حالات من فيروس كورونا من مستشفى قها للحجر الصحي بالمحافظة.

وقال وكيل الوزارة، إن الحالات شملت مسن عمره ٧٣ عام، لافتا إلى استمرار مستشفيات العزل في استقبال الحالات الطارئة وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية وكافة العاملين بالمنظومة الصحية.

بينما كتبت إدارة مستشفى قها على صفحتها الرسمية بالفيس بوك«شفاء وخروج ٧ حالات من فيروس كورونا من مستشفى قها للحجر الصحي من بينهم مسن عمره ٧٣ عاما، #مستشفي_قها_للحجر_الصحي#فيها_حاجة_حلوة».

نعافي ٧ حالات من فيروس كورونا بحجر قها

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