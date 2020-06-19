شكرا لقرائتكم خبر عن القليوبية تسجل 118 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار سجّلت محافظة القليوبية وفق بيانات وزارة الصحة الرسمية 118 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد علاوة على 11 حالة أخرى مصابة جاءت لمستشفيات القليوبية من محافظات مجاورة لها. وكشفت التقارير الرسمية لمديرية الصحة بالقليوبية أن مركز ومدينة بنها سجل اليوم الخميس أعلى معدلات الإصابة على مستوى المحافظة. ولم تسجل مدينة العبور أي إصابات جديدة اليوم، وجاءت خريطة الإصابات كالتالي: مركز ومدينة بنها 39 حالة إصابة جديدة وشبرا الخيمة غرب وشرق 18 حالة إصابة ومركز ومدينة طوخ 22 حالة إصابة، والقناطر الخيرية 8 حالات، وكفر شكر 8 حالات ومركز ومدينة قليوب 14 حالة، والخانكة 7 حالات وشبين القناطر حالة واحدة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 50,437

تعافي 13,528

وفيات 1,938

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