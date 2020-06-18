شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل وطن يساعد في صرف معاش تكافل وكرامة بكفرالشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم شباب حزب مستقبل وطن بمحافظة كفرالشيخ في مركز مطوبس مبادرة لمساعدة كبار السن في الحصول على منحة تكافل وكرامة بمدينة مطوبس كما وزع الحزب في مركزي كفرالشيخ ومطوبس 800 كرتونة مواد غذائية بالاضافة إلى استمرار حملات التطهير والتعقيم بمركزى دسوق وكفرالشيخ وياتى ذلك في اطار الدور المجتمعى للحزب برعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق وتنفيذا لتوجيهات المهندس اشرف رشادالشريف الامين العام والنائب الاول لرئيس الحزب والمهندس فوزى الرفاعى امين الحزب بالمحافظة.

وقال المحاسب احمد جعفر امين التنظيم بالمحافظة ان شباب امانة مطوبس قام بتكوين فريق لمساعدة كبارالسن من اهالينا في الحصول على منحة تكافل وكرامة من مكاتب البريد ونادى المعلمين بمطوبس وسبق ذلك تطهير وتعقيم اماكن الصرف بمتابعة من الدكتورة فريدة عبدة امين الحزب بالمركز وايهاب المسمارى امين التنظيم بالمركز وذلك في اطار مبادرة اهلنا غاليين علينا التي اطلقها شباب الحزب بالامانة المركزية بتوجيهات من المهندس اشرف رشاد الشريف. لافتا إلى ان امانة مطوبس ايضا قامت بتوزيع 500 كرتونة مواد غذائية على اهالى المدينة في اطار مبادرة الرئيس السيسى حياة كريمة لشعب عظيم.

من ناحية أخرى قال الدكتور على ابوشوشة الامين المساعد للحزب بالمحافظة انه تم توزيع 300 كرتونة مواد غذائية بمركز كفرالشيخ على الاسر المتضررة من الاجراءات المتبعة لمواجهة جائحة كورونا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لشعب عظيم كما قامت امانة الحزب بالمركز بتطهير وتعقيم عدد من القرى للحد من انتشار كورونا وذلك بحضور المحاسب محمدعماد المرسي امين الحزب بمركز كفرالشيخ وعبدالواحد زكى امين التنظيم.

وفى مركز دسوق تابع المهندس عادل النجار امين الحزب بالمركز اعمال التطهير والتعقيم بقرية المندورة وذلك بحضور احمدعيسى الامين المساعد بمركز دسوق.

وياتى ذلك في اطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية وفى اطار الفعاليات والمبادرات التي ينظمها حزب في جميع المحافظات لتلبية احتياجات المواطنين.

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مبادرة مستقبل وطن في كفر الشيخ

مبادرة مستقبل وطن في كفر الشيخ

مبادرة مستقبل وطن في كفر الشيخ