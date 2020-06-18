شكرا لقرائتكم خبر عن نياحة كاهن دير القديسين بالطود بالأقصر متأثرا بإصابته بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفى، اليوم الخميس، القس بيشاي نعمان كاهن دير القديسين الأنبا بيشاي والأنبا بسنتاؤوس بالطود شرق الأقصر، التابع لإيبارشية الأقصر، عن عمر قارب الـ53 عاما، بعد خدمة كهنوتية تجاوزت الـ22 عاما إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ولد بقرية الزينية بحري الأقصر في ٢٤ ديسمبر ١٩٦٧ باسم صموئيل وعمل لفترة بقطاع السياحة إلى أن سيم كاهنًا على دير القديسين بالطود، في ٧ أبريل ١٩٩٨ وحتى نياحته صباح اليوم بعد صراع قصير مع فيروس كورونا.

وصلى نيافة الأنبا يوساب الأسقف العام بالأقصر صلاة تجنيزه بديره.

وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بخالص العزاء لنيافة الأنبا يوساب الأسقف العام بالأقصر ولمجمع كهنة الإيبارشية، في رحيل الأب الفاضل القس بيشاي نعمان، ويلتمس عزاءًا سمائيًا لشعب الطود ولأسرته، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.