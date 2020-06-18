شكرا لقرائتكم خبر عن نياحة كاهن دير القديسين بالطود بالأقصر متأثرا بإصابته بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
توفى، اليوم الخميس، القس بيشاي نعمان كاهن دير القديسين الأنبا بيشاي والأنبا بسنتاؤوس بالطود شرق الأقصر، التابع لإيبارشية الأقصر، عن عمر قارب الـ53 عاما، بعد خدمة كهنوتية تجاوزت الـ22 عاما إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.
ولد بقرية الزينية بحري الأقصر في ٢٤ ديسمبر ١٩٦٧ باسم صموئيل وعمل لفترة بقطاع السياحة إلى أن سيم كاهنًا على دير القديسين بالطود، في ٧ أبريل ١٩٩٨ وحتى نياحته صباح اليوم بعد صراع قصير مع فيروس كورونا.
وصلى نيافة الأنبا يوساب الأسقف العام بالأقصر صلاة تجنيزه بديره.
وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بخالص العزاء لنيافة الأنبا يوساب الأسقف العام بالأقصر ولمجمع كهنة الإيبارشية، في رحيل الأب الفاضل القس بيشاي نعمان، ويلتمس عزاءًا سمائيًا لشعب الطود ولأسرته، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
50,437
-
تعافي
13,528
-
وفيات
1,938
كانت هذه تفاصيل خبر نياحة كاهن دير القديسين بالطود بالأقصر متأثرا بإصابته بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.