شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يبعث ببرقية للعاهل المغربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس ملك المغرب بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها مؤخراً، هذا نصها: «إنه لمن دواعي سعادتي أن أعبر لكم عن صادق التهنئة بمناسبة تعافيكم بنجاح العملية الجراحية، داعياً المولي عز وجل أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية ويسدد خطاكم نحو الاستمرار في قيادتكم الحكيمة للمملكة المغربية الشقيقة لتحقيق مزيد من الازدهار والتقدم والرخاء». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 50,437

تعافي 13,528

وفيات 1,938

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