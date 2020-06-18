شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يمنع تواجد أهالي طلاب الثانوية بمحيط لجان الامتحانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية الأهالي والمواطنين وأولياء أمور طالب الثانوية العامة بعدم التواجد في محيط لجان الامتحان حرصا على سلامتهم وسلامة أبناءهم.

وأعطى الهجان تعليمات لأجهزة الأمن والوحدات المحلية بمنع أي تجمعات للأهالي بمحيط للجان مشددا على اتخاذ أقصى درجات الحماية وكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا للحفاظ على الطلاب الذين سيؤدون الامتحانات.

كما وجه بتوفير جميع وسائل الأمان والهدوء والسلامة لهم والمناخ الملائم لأداء الامتحانات والتأكيد على ارتداء الطلاب والعاملين والملاحظين باللجان للكمامات واتخاذ كافة التدابير التي من شأنها تذليل العقبات كافة أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب.

وتفقد المحافظ عددا من المدارس في بنها وكفر شكر لمتابعة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة المزمع اجراءها بداية الأسبوع المقبل وتأكد من تباعد المقاعد بمسافات كافية لتواجد عدد لا يزيد عن 14 طالبا بكل لجنة.

كما تابع المحافظ بوابات التعقيم التي تم توزيعها على المدارس التي سيتم عقد امتحانات بها بواقع 2 بوابة تعقيم بكل لجنة وتم عمل تجربة عملية للتأكد من انتظام وتشغيل تلك البوابات

ووجه المحافظ بتمركز وحدة صيانة موزعة بمراكز المحافظة لمتابعة صيانة تلك البوابات بصفة مستمرة والتأكد من عملها بكامل كفاءتها كما تفقد دورات المياه للتأكد من نظافتها وتطهيرها ووجود المياه بها بصفة مستمرة بالإضافة إلى أدوات التعقيم.

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