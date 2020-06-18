شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القناة تفتتح مستشفى العزل بسعة 114 سرير داخلي و14 سرير عناية مركزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس أن الجامعة حريصة على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة لعلاجهم ومتابعة انتظام حضور الأطقم الطبية وتوافر وسائل حمايتهم وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الجامعة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال افتتاحها مستشفى العزل داخل المستشفى الجامعي والتى تحتوي على أربعة أدوار بها أربعة عشر سرير عناية مركزة وعدد ١١٤ سرير داخلي وغرفة عمليات وأسرة للغسيل الكلوي ومعمل تحاليل متكامل ودور كامل لسكن الاطقم الطبية يشتمل على تسعون سريرا ومداخل ومخارج خاصة للمرضي والاطقم الطبية.

وأشارت رئيس الجامعة إلى ان المستشفى خصصت دور كامل لعلاج أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمستشفى والجامعة وأسرهم، ورافق الدكتورة ماجدة هجرس رئيس الجامعة المحاسب سمير النجار أمين عام الجامعة.

وكان في استقبالهم كلا من الدكتور اسامه عنتر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات والدكتور عادل حسن المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعية.

وحضر الافتتاح الدكتور نادر النمر نائب مدير عام المستشفيات الجامعية والدكتور سيد فياض ناىب مدير عام المستشفيات الجامعية والدكتورة مروة عرابى مديرالمستشفى والدكتور عماد عبدالغفار رئيس قسم التخدير والرعاية المركزة.

واوضحت الدكتورة ماجدة هجرس أن مستشفى العزل أصبحت على أتم الاستعداد لاستقبال الحالات بعد افتتاحها اليوم والتى تعد مستشفى متكامل لخدمة الحالات المصابة

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