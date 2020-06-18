شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تدعو أصحاب الأمراض المزمنة من مصابي كورونا بسرعة التوجه إلى المستشفيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة والسكان، عن تسجيل 1218 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجدّ، بالإضافة إلى 88 حالة وفاة.

وأضاف «غنيمة» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الخميس، أن أرقام الإصابات بـ«كورونا» بها تراجع كبير، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على الحد من حالات الوفاة.

وطالب «غنيمة» مرضى «كورونا» من أصحاب الأمراض المزمنة، بضرورة التوجه إلى المستشفيات، مشيرًا إلى أنه اعتبارًا من السبت القدم ستبدأ مبادرة «100 مليون صحة» لمتابعة أصحاب الأمراض المزمنة.

وأكد «غنيمة» الاستمرار في استخدام عقار هيدروكسي كلوروكين، مع بعض الحالات التي تستدعي استخدامه، موضحًا أن العقار هو دواء آمن ولكن في حالة اتباع الإرشادات الصحية.