شكرا لقرائتكم خبر عن «فودة»: سنحارب الإرهاب في سيناء بالاستثمار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، رسالة للمستثمرين ورجال الأعمال، قائلا إنه سوف يتم فتح الاستثمار في سيناء برؤية رجال دولة مخلصين يبحثون المعوقات والصعوبات وتذليلها.

وأضاف المحافظ: «استعدوا للاستثمار في سيناء.. وسوف نحارب الإرهاب بالاستثمار.. إنه من غير المعقول حتى الآن لم نبيع مترا واحدا من الأرض».

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة الخميس، بحضور رؤساء المدن ومديري المديريات وبعض رجال الأعمال، حيث أشار فودة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعرف بكل ما يجري في سيناء ويدعم المشروعات الاستثمارية بها.

وطالب المحافظ رؤساء المدن تجهيز ملفات المشروعات القومية والاستثمارية التي تواجه صعوبات ومعوقات لتذليلها.

وأشار فودة إلى أنه مع دعم المستثمرين الذين يزرعون ويحصدون ويصدرون، لافتًا إلى أن جنوب سيناء تستهدف زراعة ٢٠ ألف فدان، كما أمر بإحياء مشروع مزرعة نويبع وإعادة مشروع زراعة الورود وتصديرها.

وانتقد فودة مديرية الزراعة لعدم دعمها المشروعات الزراعية وطلب تنسيق لقاء مع وزير الزراعة.

كما طلب فودة من رؤساء المدن ومديري المديريات إعداد صف ثاني من القيادات، وألا يبخلوا عليهم بالمعلومات قائلا «مفيش حد قاعد مخلد فيها، مشيرًا إلى ضرورة وجود صف ثاني للقيادة لإعدادهم.

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وأوضح أن المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، بدأت في مبادرة تدريب القيادات في برنامج تدريب المسؤول الحكومي لصقل مهاراتهم مشيدا بتلك المبادرة.