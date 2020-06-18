شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. جولة تفقدية لوزير الطيران المدني بمطار الغردقة الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الطيار محمد منار وزير الطيران المدني جولة تفقدية مساء اليوم داخل مطار الغردقة الدولى لمتابعة استعدادات المطار والاطمئنان على جاهزيته تزامناً مع عودة الرحلات الجوية اول يوليو القادم، رافق سيادته في الجولة الطيار عادل المحجوب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات والطيار نبيل الملاح مدير مطار الغردقة.

وخلال الجولة تفقد الوزير صالتى السفر والوصول بمبنى الركاب رقم 1و2 وكاونترات الجوازات والأسواق الحرة ومنطقة السيور بالإضافة إلى برج المراقبة والمهبط وجميع مواقع الطائرات والترمك، كما اطمأن سيادته على إجراءات التأمين داخل وخارج المطار والأسوار الخارجية وبوابات الخروج وكاميرات المراقبة وتفقد مواقع الخدمة المدنية والمطافئ وأشاد منار بجميع الإجراءات الأمنية المطبقة بالمطار وبالتنسيق الكامل بين جميع الجهات العاملة والعاملين بالمطار كلٍ في موقعه. كما اطمأن سيادته على تنفيذ الاجراءات الاحترازية والوقائية بالمطار من كاميرات حرارية للكشف عن درجة حرارة الركاب والملصقات الخاصة بالتباعد الاجتماعى وكذا العلامات الارشادية للركاب لضمان سلامة المسافرين والعاملين.

كما وجه بضرورة توفير كافة سبل الراحة وتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات للركاب والسائحين والإلتزام بكافة اجراءات السلامة المتبعة واظهار المطار بالصورة اللائقة والمشرفة أمام ضيوف مصرالقادمين إلى مدينة الغردقة والتى تعتبر أحد أهم الوجهات السياحية داخل مصر.

وزير الطيران المدني يقوم بجولة تفقدية لمطار الغردقة الدولى

وزير الطيران المدني يقوم بجولة تفقدية لمطار الغردقة الدولى