شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: إزالة 20 حالة تعد على الأراضي الزراعية بشبين الكوم والباجور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، أنه لا تهاون في الحفاظ على هيبة وحقوق الدولة والتصدي بحزم تجاه القيام بأعمال البناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة، ومنع محاولات استغلال الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكشف المحافظ في بيان، الخميس، تنفيذ 15 حالة تعد على الأراضي الزراعية، بإجمالي مساحة 1822 مترا بقرية اصطباري، وتنفيذ إزالة فورية بمساحة 75 مترًا بقرية شبراباص بشبين الكوم، كما تم تنفيذ إزالة 4 حالات تعد على الأراضي الزراعية بقرية سمان بمركز الباجور بمساحة 400 متر، بما يعادل 2 قيراط و12 سهمًا، وقد اتُّخذت جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظًا على الرقعة الزراعية.

وأوضح محافظ المنوفية أن إجمالي ما تم تنفيذه من إزالة 422 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة، حيث تم تنفيذ 302 حالة تعدى على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة 12 فدان و18 قيراط و6 أسهم، وتنفيذ 87 حالة تعدى على أراضي أملاك الدولة بناء بمساحة 1014 متر و33 حالة تعدٍ على أراضي زراعية أملاك دولة بإجمالي مساحة 42 فدان و17 قيراط و18 سهم وذلك خلال الفترة من 25 مارس وحتى الأربعاء.

وأكد أبوليمون على المتابعة الدورية والمستمرة والتصدي للمخالفين وتنفيذ الإزالات المخالفة في المهد بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية بهذا الشأن، مشيرًا إلى تكثيف الحملات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتعامل بحزم مع أي محاولات للبناء المخالف بدون تهاون أو تقصير.